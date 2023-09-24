CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Астрономический фотограф года демонстрирует потрясающие снимки Вселенной

ByМамфо Брешиа

сентябрь 24, 2023
Астрономический фотограф года демонстрирует потрясающие снимки Вселенной

Королевская обсерватория в Гринвиче недавно объявила победителей своего ежегодного конкурса «Астрономический фотограф года», и фотографии просто захватывают дух. На конкурс было представлено невероятное количество высококачественных изображений, поэтому судьям было непросто выбрать лучших из лучших. От захватывающих снимков туманностей и галактик до потрясающих видов Луны и других небесных тел — эти изображения позволяют заглянуть в чудеса нашей Вселенной.

Одним из изображений-победителей стала туманность «Бегущая курица», также известная как IC2944, которая отличается яркими цветами и разбросанными повсюду звездами. Туманность Розетка, полученная с помощью телескопа в Китае, является еще одним выдающимся изображением. Эта туманность, расположенная на расстоянии около 5,000 световых лет от Земли, имеет диаметр впечатляющих 130 световых лет.

На конкурс также были представлены потрясающие изображения Луны, в том числе изображение ее прохождения по ночному небу. На этом изображении, сделанном в Даляне, Китай, видно, как Луна меняет цвет по мере восхода: от глубокого ржаво-красного до светящегося беловато-желтого. Еще один захватывающий снимок запечатлел Марс непосредственно перед тем, как он проходит за Луной, создавая поразительный контраст цветов.

Другие изображения конкурса демонстрируют различные небесные явления, такие как Плеяды, скопление ярких голубых звезд, и туманность Волк, молекулярное облако, напоминающее волка. Есть также изображения галактических туманностей и интригующего явления спрайтов — электрических разрядов, возникающих над грозовыми облаками.

Конкурс включал такие категории, как «Небесные пейзажи» и «Люди и космос», демонстрируя изображения звезд, проносящихся по небу, и военных мемориалов на ярком звездном фоне. Были также изображения таких планет, как Уран, Венера и Юпитер, каждая из которых демонстрирует свою уникальную красоту.

Все изображения-победители конкурса отражают впечатляющую природу нашей Вселенной, давая нам возможность взглянуть на красоту и необъятность, лежащую за пределами нашей Земли. Они вдохновляют нас продолжать исследовать и изучать тайны космоса.

источник:
– Королевская обсерватория Гринвич

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Изучение воздействия смягчающей транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Сэр Брайан Мэй с гордостью поддерживает успешный сбор образцов астероидов НАСА

сентябрь 25, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Изучение влияния митигационной транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Изучение воздействия смягчающей транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Сэр Брайан Мэй с гордостью поддерживает успешный сбор образцов астероидов НАСА

сентябрь 25, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Изучение влияния митигационной транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Воздействие смягчения последствий транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев