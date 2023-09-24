Астрономический фотограф года демонстрирует потрясающие снимки Вселенной

Королевская обсерватория в Гринвиче недавно объявила победителей своего ежегодного конкурса «Астрономический фотограф года», и фотографии просто захватывают дух. На конкурс было представлено невероятное количество высококачественных изображений, поэтому судьям было непросто выбрать лучших из лучших. От захватывающих снимков туманностей и галактик до потрясающих видов Луны и других небесных тел — эти изображения позволяют заглянуть в чудеса нашей Вселенной.

Одним из изображений-победителей стала туманность «Бегущая курица», также известная как IC2944, которая отличается яркими цветами и разбросанными повсюду звездами. Туманность Розетка, полученная с помощью телескопа в Китае, является еще одним выдающимся изображением. Эта туманность, расположенная на расстоянии около 5,000 световых лет от Земли, имеет диаметр впечатляющих 130 световых лет.

На конкурс также были представлены потрясающие изображения Луны, в том числе изображение ее прохождения по ночному небу. На этом изображении, сделанном в Даляне, Китай, видно, как Луна меняет цвет по мере восхода: от глубокого ржаво-красного до светящегося беловато-желтого. Еще один захватывающий снимок запечатлел Марс непосредственно перед тем, как он проходит за Луной, создавая поразительный контраст цветов.

Другие изображения конкурса демонстрируют различные небесные явления, такие как Плеяды, скопление ярких голубых звезд, и туманность Волк, молекулярное облако, напоминающее волка. Есть также изображения галактических туманностей и интригующего явления спрайтов — электрических разрядов, возникающих над грозовыми облаками.

Конкурс включал такие категории, как «Небесные пейзажи» и «Люди и космос», демонстрируя изображения звезд, проносящихся по небу, и военных мемориалов на ярком звездном фоне. Были также изображения таких планет, как Уран, Венера и Юпитер, каждая из которых демонстрирует свою уникальную красоту.

Все изображения-победители конкурса отражают впечатляющую природу нашей Вселенной, давая нам возможность взглянуть на красоту и необъятность, лежащую за пределами нашей Земли. Они вдохновляют нас продолжать исследовать и изучать тайны космоса.

источник:

– Королевская обсерватория Гринвич