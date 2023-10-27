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Наука

Обсуждение нового логотипа проливает свет на эволюцию брендинга НАСА

ByГабриэль Бота

27 октября, 2023
Обсуждение нового логотипа проливает свет на эволюцию брендинга НАСА

НАСА собирается провести увлекательную дискуссию о дизайне и культурном значении своего культового логотипа-червя. Логотип червя, созданный Ричардом Данном, был представлен в 1970-х годах, заменив оригинальный логотип агентства, известный как фрикаделька, до того, как он был снят с производства. В мероприятии, которое пройдет в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне, примут участие Данн вместе с Дэвидом Рейджером, креативным арт-директором НАСА, и другими известными участниками дискуссии, включая Берта Ульриха, Майкла Бейрута, Шелли Тан и Джулию Хейзер.

Логотип «червь» — простой, но яркий уникальный шрифт красного цвета с надписью «НАСА» — недавно был возрожден для ограниченного использования, что вызвало интерес и любопытство как среди любителей космоса, так и среди поклонников дизайна. Предстоящая дискуссия направлена ​​на то, чтобы углубиться в выбор дизайна логотипа и изучить его культурное влияние на протяжении десятилетий.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на телевидении НАСА, в приложении НАСА, на YouTube и на веб-сайте агентства, что обеспечит доступность для всех заинтересованных лиц. Сотрудники СМИ имеют возможность присутствовать на мероприятии лично, отправив ответ в отдел новостей штаб-квартиры НАСА. Интервью с экспертами НАСА и Ричардом Данном могут быть организованы как на месте, так и удаленно.

Логотип червя стал культовым символом, связанным с наследием НАСА и вкладом в исследование космоса. Его чистый, современный дизайн представляет собой значительный сдвиг в подходе агентства к брендингу в 70-х годах и продолжает находить отклик у аудитории по сей день. Это обсуждение предоставляет уникальную возможность получить представление о творческом процессе создания логотипа, его историческом контексте и его постоянной актуальности в сфере визуальной идентичности.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое логотип червя?
Ответ: Логотип «червь» представляет собой уникальный красный шрифт слова «НАСА», который заменил официальный логотип агентства в 1970-х годах.

Вопрос: Кто создал логотип червя?
Ответ: Логотип червя был создан Ричардом Данном.

Вопрос: Когда и где будет проходить обсуждение?
Ответ: Обсуждение пройдет в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне. Мероприятие состоится в понедельник, 6 ноября, в 11:30 по восточному стандартному времени.

Вопрос: Как я могу посмотреть мероприятие?
Ответ: Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на телевидении НАСА, в приложении НАСА, на YouTube и на веб-сайте агентства.

Вопрос: Могут ли представители СМИ присутствовать на мероприятии?
Ответ: Представители СМИ могут присутствовать на мероприятии, отправив ответ в отдел новостей штаб-квартиры НАСА. Могут быть организованы интервью с экспертами НАСА и Ричардом Данном.

Вопрос: Каково значение логотипа червя?
Ответ: Логотип червя представляет собой значительный сдвиг в брендинге НАСА и стал знаковым символом, связанным с наследием агентства в освоении космоса.

By Габриэль Бота