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Наука

Джон Грюнсфельд назначен директором по стратегии и членом правления Copernicus Space Corporation

ByГабриэль Бота

сентябрь 29, 2023
Джон Грюнсфельд назначен директором по стратегии и членом правления Copernicus Space Corporation

Физик Джон Грансфельд, доктор философии, бывший астронавт и глава Управления научных миссий НАСА, назначен директором по стратегии и членом совета директоров космической корпорации Copernicus. Компания Copernicus, выдающийся игрок в области освоения космоса и инноваций в миссиях, занимается разработкой уникальной космической платформы для распределенных интеллектуальных исследований Swarm Exploration™ и разнообразных космических приложений.

Корпорация использует глубокие знания в области астрофизики, проектирования космических систем и синтетической биологии, чтобы революционизировать стоимость и возможности космических миссий. Их долгосрочное видение предполагает разработку миниатюрных полуавтономных космических зондов с расширенными возможностями обнаружения на месте. Целью этих зондов является поиск существующей или вымершей микробной жизни в нашей Солнечной системе.

Джон Грюнсфельд привносит в свои новые роли богатый опыт и знания. Будучи физиком и бывшим астронавтом, он глубоко понимает сложности освоения космоса и научных открытий. Его руководство в качестве главы Управления научных миссий НАСА способствовало осуществлению новаторских миссий в области планетологии, астрофизики, гелиофизики и наук о Земле.

С Грюнсфельдом на борту «Коперник» готов добиться значительных успехов в своей миссии по исследованию космоса и раскрытию тайн нашей Вселенной. Его идеи в качестве директора по стратегии помогут корпорации в разработке инновационных стратегий и партнерских отношений для достижения своих целей. В качестве члена Совета директоров он будет способствовать общему стратегическому направлению и процессам принятия решений компании.

Уникальный подход Коперника к освоению космоса таит в себе огромный потенциал для будущего космических миссий и научных открытий. Разрабатывая миниатюрные полуавтономные космические зонды, они стремятся расширить возможности обнаружения на месте и революционизировать экономическую эффективность космических миссий. С назначением Грюнсфельда компания Copernicus хорошо подготовлена ​​к реализации своей идеи и расширению границ освоения космоса.

источники:
– Космическая корпорация «Коперник»
- НАСА

By Габриэль Бота

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