Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил удивительные струйные потоки на Юпитере

Телескоп Джеймса Уэбба в очередной раз поразил ученых своим последним открытием – потрясающими изображениями Юпитера, демонстрирующими невероятно быстрые реактивные потоки, проносящиеся по экватору газового гиганта. Эти реактивные течения, развивающиеся со скоростью, превышающей 320 миль в час (515 км/ч), и охватывающие расстояние более 3,000 миль (4,800 километров), дают ценную информацию о динамических процессах, происходящих на Юпитере.

Ведущий автор исследования Рикардо Уэсо выразил удивление по поводу головокружительной скорости этих струйных течений. Годы наблюдения за облаками и ветрами Юпитера не подготовили исследователей к масштабу и интенсивности этих результатов. Эти ветры настолько сильны, что если бы они возникли на Земле, они могли бы быстро разрушить целые города.

Эти недавние открытия, опубликованные в уважаемом журнале Nature Astronomy, указывают на то, что реактивные течения на Юпитере могут соперничать по силе с ураганами пятой категории на нашей планете. Это обеспечивает решающее понимание турбулентной природы атмосферы Юпитера.

Исследователи ожидают, что кристально чистые изображения, полученные телескопом Джеймса Уэбба, углубляют наше понимание формирования облаков и погодных условий на Юпитере. Анализируя данные конкретных временных меток и связанную со временем информацию, связанную с наблюдениями, ученые могут получить представление о быстром формировании этих грозовых облаков.

Юпитер известен своим множеством облаков, дымкой и сильными ветрами. Ученые предсказывают, что эти высокоскоростные ветры претерпят значительные изменения в ближайшие два-четыре года, что еще больше усложнит атмосферу газового гиганта.

В целом, последние открытия, сделанные телескопом Джеймса Уэбба, пролили свет на необычайную динамику и силы, действующие в атмосфере Юпитера. Эти новые знания приближают нас к разгадке тайн этого очаровательного газового гиганта.

источники:

– Журнал «Природная астрономия»