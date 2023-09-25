Медузы могут учиться так же, как люди, мыши и мухи, показали исследования

Ученые обнаружили, что медузы способны учиться на основе прошлого опыта, бросая вызов предыдущим представлениям о том, что для углубленного обучения требуется централизованный мозг. В исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, исследователи научили карибских коробчатых медуз замечать препятствия и уклоняться от них, проливая свет на эволюционные корни обучения и памяти.

Несмотря на отсутствие центрального мозга, эти маленькие медузы обладают сложной зрительной системой с 24 глазами, встроенными в их тело. Живя в мангровых болотах, они полагаются на свое зрение, чтобы ориентироваться в мутной воде и избегать подводных корней деревьев, чтобы поймать добычу. Ученые продемонстрировали, что медузы могут научиться избегать препятствий посредством ассоциативного обучения, формируя мысленные связи между сенсорными стимулами и поведением.

Чтобы дрессировать медуз, исследователи создали резервуар с серыми и белыми полосами, имитирующими их естественную среду обитания, причем серые полосы представляют собой отдаленные корни мангровых деревьев. В ходе эксперимента медузы постепенно увеличили расстояние до стены на 50%, в четыре раза увеличили количество успешных поворотов, чтобы избежать столкновений, и вдвое уменьшили контакт со стеной.

Команда также изолировала зрительные сенсорные центры медуз, называемые ропалиями, чтобы понять основной процесс ассоциативного обучения. Тренируя ропалию слабой электрической стимуляцией при приближении серых полосок, медуза начала генерировать сигналы уклонения от препятствий в ответ на светло-серые полосы, что указывает на то, что сочетание визуальных и механических стимулов необходимо для ассоциативного обучения медуз.

Результаты показывают, что даже самые простые нервные системы способны к более глубокому обучению. Есть надежда, что, изучая эти относительно простые нервные системы, исследователи смогут глубже понять, как формируются сложные структуры и поведение.

В будущих исследованиях ученые планируют изучить клеточные взаимодействия нервной системы медузы, чтобы лучше понять формирование памяти и работу механического датчика в колоколе медузы. Это исследование будет способствовать более полному пониманию способностей животных к ассоциативному обучению.

источник:

– Белецкий Дж., Гарм А. и др. (2022). Ассоциативное обучение медузы без центральной нервной системы. Текущая биология, 32 (17), R1233-R1234.