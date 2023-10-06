Могут ли медузы учиться без мозга? Новое исследование предполагает, что они могут

Медузы — удивительные существа, известные отсутствием мозга. Однако недавнее исследование бросает вызов убеждению, что эти существа неспособны к обучению за пределами базового уровня. Исследователи из Кильского университета и Копенгагенского университета провели эксперименты с кубомедузами Карибского бассейна, чтобы определить, могут ли они научиться и адаптировать свое поведение.

В ходе исследования ученые создали три экспериментальных условия, используя круглые резервуары, чтобы имитировать различные уровни видимости, с которыми медузы сталкиваются в их естественной среде обитания. Они обнаружили, что коробчатые медузы быстро научились избегать столкновений со стенками аквариума, корректируя свои манеры плавания. В низкоконтрастном резервуаре медузы начали плавать дальше от стен и увеличили количество быстрых маневров. В высококонтрастном резервуаре медуза оставалась в центре и вообще избегала стен. Однако в сером танке они продолжали сталкиваться со стенками.

Эти результаты показывают, что коробчатая медуза может связывать визуальные сигналы со своим поведением и соответствующим образом приспосабливаться. Несмотря на то, что на глазную структуру приходится всего 1,000 нервных клеток, медузы были способны связывать различные впечатления и учиться на них.

Исследователи также проверили сенсорные структуры, называемые ропалиями, расположенные на колоколе медузы. В каждой из этих структур находится по шесть глаз, и они отвечают за генерацию сигналов кардиостимулятора, которые контролируют движение медузы. Когда на ропалии воздействовали проецируемыми изображениями движущихся полосок разного контраста, они реагировали на эти изображения.

В целом, исследование предоставляет доказательства того, что медузы способны к ассоциативному обучению — типу продвинутого обучения, который предполагает связывание произвольного поведения со стимулом или результатом. Это говорит о том, что развитые нейрональные процессы могут быть фундаментальным свойством всех нервных систем, даже тех, у которых нет централизованного мозга.

Дальнейшие исследования в этой области могут дать ценную информацию о способностях к обучению других организмов с простой нервной системой. Понимание того, как разные животные обучаются и адаптируются, может иметь значение для таких областей, как нейробиология и искусственный интеллект.

источники:

– Оригинальная статья: [Источник]

– Источник изображения: Ян Белецкий и др., Current Biology, 2023.