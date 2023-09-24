Медузы могут учиться на собственном опыте, показывают исследования

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Current Biology, медузы, несмотря на отсутствие мозга, обладают способностью учиться на прошлом опыте так же, как и другие животные. Исследователи наблюдали за навигационными способностями карибских коробчатых медуз и обнаружили, что эти маленькие существа, оснащенные 24 глазами по всему телу, могут научиться преодолевать препятствия.

В ходе исследования медуз поместили в аквариум, украшенный серыми и белыми полосами, напоминающий их естественную среду обитания. В течение 7 минут было замечено, что медузы часто натыкались на серые полосы на стенках аквариума. Однако к концу наблюдения медузы смогли сохранять большее расстояние от стен, показывая, что они научились избегать столкновений.

Результаты показывают, что медузы могут учиться на прошлом опыте с помощью визуальных и механических стимулов. Эта способность к обучению считается наивысшей работоспособностью нервной системы. Чтобы научить медуз новым трюкам, лучше всего использовать их естественное поведение и позволить им полностью раскрыть свой потенциал.

Исследователи также выделили зрительный сенсорный центр медузы, называемый ропалией, который, как было обнаружено, играет решающую роль в процессе ассоциативного обучения. Каждый рогалиум имеет шесть глаз и генерирует сигналы кардиостимулятора, которые контролируют пульсирующие движения медузы. Изменяя частоту этих импульсов, исследователи смогли наблюдать, как медузы меняют свое направление.

Понимание того, как медузы с их простой нервной системой могут достигать продвинутого уровня обучения, может дать представление о фундаментальных клеточных механизмах обучения. Исследователи полагают, что этот клеточный механизм мог возникнуть на ранних этапах истории нервной системы.

Это исследование подчеркивает замечательные адаптивные способности медуз и потенциальные уроки, которые они могут извлечь для понимания обучения и поведения других организмов.

источники:

– Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

– Авторы Ян Белецкий, Кильский университет, Германия и Андерс Гарм, Копенгагенский университет, Дания