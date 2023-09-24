Обнаружено, что медузы обладают продвинутыми способностями к обучению, бросая вызов предыдущим представлениям

Ученые обнаружили, что медузы, особенно ядовитая карибская коробчатая медуза, обладают гораздо более развитой способностью к обучению, чем считалось ранее. Результаты, опубликованные в журнале Current Biology, показывают, что эти существа, несмотря на то, что у них всего 1,000 нервных клеток и нет централизованного мозга, способны к сложным процессам обучения. Это бросает вызов традиционному пониманию работы мозга и открывает новые возможности для понимания когнитивных функций и состояний человека, таких как деменция.

Медуз долгое время считали простыми существами с ограниченными способностями к обучению, но новое исследование меняет это мнение. Исследование, проведенное исследователями из Копенгагенского университета, было сосредоточено на кубомедузах, обитающих в мангровых болотах Карибского бассейна. Эти медузы используют свою впечатляющую зрительную систему, включающую 24 глаза, для охоты на копепод среди корней мангровых зарослей.

Что удивило ученых, так это способность медуз учиться на своих ошибках и изменять свое поведение. Эта способность запоминать и учиться является отличительной чертой развитой нервной системы. Исследователи обнаружили, что контрастные цвета играют решающую роль в процессе обучения медуз. Оценивая темноту корня по отношению к воде, медуза могла определить расстояние до корня и уплыть в оптимальный момент.

Исследование бросает вызов представлению о том, что животные с простой нервной системой не способны к обучению. Несмотря на то, что медузы имеют всего 1,000 нервных клеток, они обучаются с той же скоростью, что и более продвинутые животные, такие как плодовые мухи и мыши. Профессор Андерс Гарм, ведущий исследователь, считает это значительным достижением в нейробиологии. Это дает новое понимание того, чего можно достичь с помощью простой нервной системы, и предполагает, что углубленное обучение могло быть одним из эволюционных преимуществ нервной системы с самого начала.

Исследование также предлагает уникальную информацию о клеточных процессах, участвующих в углубленном обучении. Выявив конкретные клетки, участвующие в обучении и формировании памяти, исследователи надеются раскрыть структурные и физиологические изменения, которые происходят во время этих процессов. Конечная цель — определить, являются ли эти механизмы уникальными для медуз или их можно обнаружить у всех животных.

Понимание сложностей мозга — выдающийся подвиг, и это исследование проливает свет на способности существ, которые раньше считались простыми. Изучая медуз, ученые надеются разгадать тайны развития обучения и формирования памяти, предоставив ценную информацию о человеческом познании и потенциальных методах лечения неврологических заболеваний.

источники:

– Исследование опубликовано в журнале Current Biology исследователями Копенгагенского университета.