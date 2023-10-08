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Миссия JAXA SLIM сделала снимок Луны с уникальной точки обзора

ByМамфо Брешиа

Октябрь 8, 2023
Миссия JAXA SLIM сделала снимок Луны с уникальной точки обзора

Миссия JAXA SLIM, направленная на точную посадку на поверхность Луны, успешно сделала снимок Луны с точки зрения, которую невозможно увидеть с Земли. Изображение было сделано на расстоянии примерно 7,000 километров от Луны, всего за 45 минут до запланированного пролета Луны. Этот маневр позволит космическому кораблю вернуться на лунную орбиту с большей точностью примерно через три месяца.

В отличие от предыдущих лунных посадочных аппаратов, которые ориентировались на районы посадки площадью в несколько квадратных километров, SLIM должен приземлиться на гораздо меньшей площади, всего 100 метров в поперечнике. Именно поэтому он получил прозвище «Лунный снайпер». В случае успеха SLIM станет первым космическим кораблем, продемонстрировавшим точную посадку на поверхность Луны. Целевая площадка приземления расположена на склонах свежего ударного кратера рядом с более крупным ударным кратером Шиоли, который находится в непосредственной близости от Моря Нектара на ближней стороне Луны.

На изображении, полученном SLIM, место приземления видно чуть ниже лунного экватора. Однако из-за сжатия изображения Луна выглядит размытой. Маневр пролета космического корабля мимо небесного объекта без существенного отклонения траектории состоялся 4 октября 2023 года на расстоянии от Луны. Во время максимального сближения SLIM находился на высоте 4,992 километров от Луны, двигаясь со скоростью 1.47 километра в секунду относительно Луны.

Этот маневр обхода был выполнен примерно через неделю после транслунной инъекции, в результате которой космический корабль вышел на лунную орбиту. Миссия SLIM направлена ​​на революцию в высадке на Луну, обеспечив чрезвычайно точную посадку на лунную поверхность. Благодаря своим уникальным возможностям и целеустремленности, SLIM собирается войти в историю, ступив на склоны целевого ударного кратера.

источники:
– JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований)
– Изображение предоставлено: JAXA

By Мамфо Брешиа

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