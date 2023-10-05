Японский космический корабль SLIM завершил облет Луны

Японский космический корабль «Умный посадочный модуль для исследования Луны» (SLIM) успешно завершил облет Луны в рамках своего путешествия в глубокий космос с целью попытки приземления на Луну. Наименьший приближение к Луне космический корабль совершил 4 октября, пройдя чуть менее 5,000 километров от лунной поверхности с относительной скоростью 1.47 километра в секунду.

После пролета SLIM теперь находится на длинной петлевой орбите, которая вернет его на Луну позже в этом году. Эта траектория позволяет более эффективно использовать топливо для выхода на лунную орбиту по сравнению с необходимостью длительного торможения во время пролета.

Представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) заявили, что попытка приземления ожидается в январе. SLIM с сухой массой 200 кг и влажной массой 700-730 кг призван обеспечить высокоточную мягкую посадку на Луну с использованием легкой конструкции.

Целевой точкой посадочного модуля является кратер Шиоли на средних широтах, где он будет стремиться приземлиться в пределах 100 метров. Он оснащен пятью разрушаемыми алюминиевыми решетчатыми ножками, предназначенными для поглощения ударов при приземлении на склоне. SLIM использует навигационную систему на основе видения и передает данные наблюдений с японского орбитального аппарата SELENE, запущенного в 2007 году, для автономного определения зоны приземления во время спуска.

В случае успеха SLIM сделает Японию пятой страной, совершившей мягкую посадку на Луну. Однако, возможно, это не следующая миссия по высадке на Луну, поскольку компания Intuitive Machines, базирующаяся в Хьюстоне, недавно представила свой первый лунный посадочный модуль Nova-C. Запуск Nova-C, запланированный на середину ноября, попытается приземлиться в кратере Малаперт, стремясь стать первым неправительственным космическим кораблем, успешно приземлившимся на Луну.

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