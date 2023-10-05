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Японский космический корабль SLIM завершил облет Луны

ByВики Ставропулу

Октябрь 5, 2023
Японский космический корабль SLIM завершил облет Луны

Японский космический корабль «Умный посадочный модуль для исследования Луны» (SLIM) успешно завершил облет Луны в рамках своего путешествия в глубокий космос с целью попытки приземления на Луну. Наименьший приближение к Луне космический корабль совершил 4 октября, пройдя чуть менее 5,000 километров от лунной поверхности с относительной скоростью 1.47 километра в секунду.

После пролета SLIM теперь находится на длинной петлевой орбите, которая вернет его на Луну позже в этом году. Эта траектория позволяет более эффективно использовать топливо для выхода на лунную орбиту по сравнению с необходимостью длительного торможения во время пролета.

Представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) заявили, что попытка приземления ожидается в январе. SLIM с сухой массой 200 кг и влажной массой 700-730 кг призван обеспечить высокоточную мягкую посадку на Луну с использованием легкой конструкции.

Целевой точкой посадочного модуля является кратер Шиоли на средних широтах, где он будет стремиться приземлиться в пределах 100 метров. Он оснащен пятью разрушаемыми алюминиевыми решетчатыми ножками, предназначенными для поглощения ударов при приземлении на склоне. SLIM использует навигационную систему на основе видения и передает данные наблюдений с японского орбитального аппарата SELENE, запущенного в 2007 году, для автономного определения зоны приземления во время спуска.

В случае успеха SLIM сделает Японию пятой страной, совершившей мягкую посадку на Луну. Однако, возможно, это не следующая миссия по высадке на Луну, поскольку компания Intuitive Machines, базирующаяся в Хьюстоне, недавно представила свой первый лунный посадочный модуль Nova-C. Запуск Nova-C, запланированный на середину ноября, попытается приземлиться в кратере Малаперт, стремясь стать первым неправительственным космическим кораблем, успешно приземлившимся на Луну.

источники:
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By Вики Ставропулу

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