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Наука

Японский лунный снайпер собирается продемонстрировать точную посадку

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
Японский лунный снайпер собирается продемонстрировать точную посадку

Японский «умный посадочный модуль для исследования Луны» (SLIM), также известный как «Лунный снайпер», в настоящее время находится на пути к Луне после выполнения маневра корректировки второго периода. Космический корабль, разработка которого обошлась в 100 миллионов долларов, призван продемонстрировать точную посадку на поверхность Луны.

SLIM был запущен 7 сентября с космодрома Танегасима на юге Японии. Чтобы сэкономить топливо, он идет к Луне длинным окольным маршрутом. SLIM потребуется несколько месяцев, чтобы достичь лунной орбиты, а затем провести месяц, вращаясь вокруг Луны, прежде чем попытаться точно приземлиться возле кратера Шиоли на ближней стороне Луны. Ожидается, что космический корабль приземлится в пределах 100 метров от целевой точки к февралю 2024 года.

Одной из основных целей миссии SLIM является тестирование передовых оптических технологий и технологий обработки изображений. Япония стремится стать пятой страной, которая благополучно приземлится на поверхность Луны, и первой, которая сделает это с такой точностью. После приземления SLIM проанализирует состав оливиновых пород вблизи места приземления, чтобы собрать информацию о происхождении Луны.

Несмотря на предыдущие неудачи, в том числе две неудачные попытки высадки на Луну в прошлом году, Япония по-прежнему привержена развитию своих возможностей в области исследования космоса и лунной науки. Миссия SLIM представляет собой значительный шаг вперед для Японии в ее стремлении к освоению Луны и научным исследованиям.

источники:

– Японский интеллектуальный посадочный модуль для исследования Луны (SLIM)
— Космический центр Танегасима

By Мамфо Брешиа

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