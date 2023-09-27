Японский лунный снайпер собирается продемонстрировать точную посадку

Японский «умный посадочный модуль для исследования Луны» (SLIM), также известный как «Лунный снайпер», в настоящее время находится на пути к Луне после выполнения маневра корректировки второго периода. Космический корабль, разработка которого обошлась в 100 миллионов долларов, призван продемонстрировать точную посадку на поверхность Луны.

SLIM был запущен 7 сентября с космодрома Танегасима на юге Японии. Чтобы сэкономить топливо, он идет к Луне длинным окольным маршрутом. SLIM потребуется несколько месяцев, чтобы достичь лунной орбиты, а затем провести месяц, вращаясь вокруг Луны, прежде чем попытаться точно приземлиться возле кратера Шиоли на ближней стороне Луны. Ожидается, что космический корабль приземлится в пределах 100 метров от целевой точки к февралю 2024 года.

Одной из основных целей миссии SLIM является тестирование передовых оптических технологий и технологий обработки изображений. Япония стремится стать пятой страной, которая благополучно приземлится на поверхность Луны, и первой, которая сделает это с такой точностью. После приземления SLIM проанализирует состав оливиновых пород вблизи места приземления, чтобы собрать информацию о происхождении Луны.

Несмотря на предыдущие неудачи, в том числе две неудачные попытки высадки на Луну в прошлом году, Япония по-прежнему привержена развитию своих возможностей в области исследования космоса и лунной науки. Миссия SLIM представляет собой значительный шаг вперед для Японии в ее стремлении к освоению Луны и научным исследованиям.

источники:

– Японский интеллектуальный посадочный модуль для исследования Луны (SLIM)

— Космический центр Танегасима