Японское JAXA и Mitsubishi Heavy Industries совместно работают над многоразовой ракетой нового поколения

Японское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), в партнерстве с Mitsubishi Heavy Industries (MHI) разработало революционную многоразовую ракету нового поколения. Цель этого совместного предприятия — произвести революцию в возможностях космических транспортных средств Японии и соответствовать пересмотренной космической политике страны.

Основная цель этого сотрудничества — создание многоразовой ракеты, которая не только увеличит полезную нагрузку, но и значительно снизит затраты на запуск. Эта инициатива стала результатом акцента Японии на исследованиях и разработках ракет следующего поколения после внедрения новой ракеты H3.

В соответствии с пересмотренной космической политикой JAXA и MHI проводят исследования по ракете нового поколения с возможностью повторного использования первой ступени. Ракета H3, представленная ранее в этом году, должна была стать более эффективной и экономичной преемницей ракеты H-2A, но во время своего первого полета столкнулась с неудачами.

Одним из ключевых вопросов для новой ракеты является выбор топлива. Хотя жидкий водород остается претендентом, исследования жидкого метана в качестве потенциального топлива продолжаются. Решение о выборе топлива будет иметь серьезные последствия для характеристик ракеты и ее возможности повторного использования.

Япония не одинока в своем стремлении к многоразовым ракетам: такие компании, как SpaceX, Blue Origin, ULA в США и китайские предприятия, уже добились прогресса в запуске ракет с метаново-кислородным двигателем.

JAXA стремится снизить стоимость килограмма на низкую околоземную орбиту (НОО) примерно вдвое по сравнению с ракетой H3, одновременно увеличивая частоту запусков. Этот амбициозный ракетный проект потенциально может доставить грузовые корабли на лунную орбиту и облегчить посадку на Луну, что соответствует более широким планам Японии в области космических перевозок.

Ожидаемый к 2030-м годам, этот новый ракетный проект может быть расширен для поддержки полного повторного использования и пилотируемых космических полетов, что ознаменует новую эру японских космических исследований. План также поощряет частные космические компании, в том числе стартапы, вносить свой вклад в космические амбиции Японии, способствуя партнерству и инновациям в национальном космическом секторе.

В заключение отметим, что сотрудничество Японии между JAXA и MHI представляет собой значительный шаг вперед в разработке многоразовых ракет и подчеркивает стремление Японии играть ключевую роль в будущем космических перевозок на мировой арене.

источники:

– Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA)

– Мицубиси Хэви Индастриз (МХИ)