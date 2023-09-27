Японский лунный модуль SLIM сделал жуткое изображение Земли

Японский интеллектуальный посадочный модуль для исследования Луны (SLIM) сделал захватывающий снимок Земли во время испытаний своей системы камер. Запущенный 6 сентября, SLIM успешно завершил свой начальный этап на околоземной орбите, пройдя серию системных испытаний. Недавно опубликованное изображение показывает частично затененную Землю на фоне космоса, сделанное с расстояния примерно 62,000 100,000 миль (XNUMX XNUMX километров). Монохромное изображение было получено с помощью системы камер, которая поможет SLIM определить его положение во время спуска на Луну.

Этот новый лунный посадочный модуль, также известный как «лунный снайпер», сейчас приступает к следующему этапу своего путешествия по достижению Луны. 26 сентября SLIM провел второй маневр корректировки, запустив главный двигатель и управляющие двигатели на 70 секунд. Этот маневр был направлен на перевод SLIM на запланированную орбиту с более высоким апогеем, самой дальней точкой от Земли.

Несмотря на отсутствие запланированной даты посадки на Луну от Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), по оценкам, SLIM потребуется около трех-четырех месяцев, чтобы достичь Луны. Этот расширенный маршрут был выбран для экономии топлива и уменьшения общей массы космического корабля. Достигнув пункта назначения, SLIM продемонстрирует свою способность приземлиться в пределах 328 футов (100 метров) от целевой точки. Целью этой миссии является проверка методов приземления, которые облегчат будущие исследования планет в более сложных условиях.

источники:

– Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA)