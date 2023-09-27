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Наука

Японский лунный модуль SLIM сделал жуткое изображение Земли

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Японский лунный модуль SLIM сделал жуткое изображение Земли

Японский интеллектуальный посадочный модуль для исследования Луны (SLIM) сделал захватывающий снимок Земли во время испытаний своей системы камер. Запущенный 6 сентября, SLIM успешно завершил свой начальный этап на околоземной орбите, пройдя серию системных испытаний. Недавно опубликованное изображение показывает частично затененную Землю на фоне космоса, сделанное с расстояния примерно 62,000 100,000 миль (XNUMX XNUMX километров). Монохромное изображение было получено с помощью системы камер, которая поможет SLIM определить его положение во время спуска на Луну.

Этот новый лунный посадочный модуль, также известный как «лунный снайпер», сейчас приступает к следующему этапу своего путешествия по достижению Луны. 26 сентября SLIM провел второй маневр корректировки, запустив главный двигатель и управляющие двигатели на 70 секунд. Этот маневр был направлен на перевод SLIM на запланированную орбиту с более высоким апогеем, самой дальней точкой от Земли.

Несмотря на отсутствие запланированной даты посадки на Луну от Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), по оценкам, SLIM потребуется около трех-четырех месяцев, чтобы достичь Луны. Этот расширенный маршрут был выбран для экономии топлива и уменьшения общей массы космического корабля. Достигнув пункта назначения, SLIM продемонстрирует свою способность приземлиться в пределах 328 футов (100 метров) от целевой точки. Целью этой миссии является проверка методов приземления, которые облегчат будущие исследования планет в более сложных условиях.

источники:
– Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA)

By Роберт Эндрю

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