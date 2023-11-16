Японский космический стартап Ispace запустит вторую миссию на Луну

Японский космический стартап Ispace Inc. готовится ко второй попытке посадить марсоход на Луну после того, как его первоначальная миссия закончилась неудачей. Компания планирует запустить вторую миссию зимой 2024 года с использованием ракеты SpaceX Falcon 9.

Генеральный директор Ispace Такеши Хакамада подчеркнул важность данных и опыта, полученных с первой попытки, несмотря на то, что успешная посадка на Луну не была достигнута. Предстоящая миссия под названием «Resilience» будет нести различную полезную нагрузку, в том числе электролизер воды, модуль для экспериментов по производству продуктов питания, зонд для глубокого космоса, памятную металлическую пластину по мотивам японского аниме-сериала Gundam и микроровер, разработанный Ispace. .

Этот микроровер весом около 5 килограммов и высотой 26 сантиметров будет оснащен камерой высокого разрешения для съемки изображений лунной поверхности и лопатой для сбора лунных камней. Ispace стремится внести свой вклад в программу НАСА «Артемида», которая направлена ​​на возвращение астронавтов на Луну.

Провал первой миссии Ispace в апреле, несомненно, стал ударом по амбициям компании в коммерческой космической отрасли. Однако предстоящая Миссия 2 будет включать в себя улучшения, включая проверку программного обеспечения, расширенный диапазон моделирования приземления и дополнительные полевые испытания радиолокационных датчиков для повышения точности миссии.

Компания Ispace, основанная в 2010 году, предусматривает создание лунного поселения к 2040 году и планирует получать доход за счет транспортировки товаров и оборудования на Луну. Вторая миссия ставит Ispace в конкуренцию другим компаниям, претендующим на первую коммерческую посадку на Луну.

По мере роста интереса к исследованию Луны возникли такие проблемы, как нехватка ракет с полезной грузоподъемностью, что создает трудности для некоторых компаний при выполнении своих планов запуска. Однако возобновление интереса к исследованию Луны после успешных миссий таких стран, как Индия, указывает на потенциал дальнейшего прогресса.

Часто задаваемые вопросы

1. Когда запланирована вторая миссия Ispace на Луну?

Ispace планирует запустить свою вторую миссию зимой 2024 года.

2. Какая полезная нагрузка будет нести в предстоящей миссии?

Предстоящая миссия под названием «Resilience» будет нести различную полезную нагрузку, в том числе электролизер воды, модуль для экспериментов по производству продуктов питания, зонд для глубокого космоса, памятную металлическую пластину по мотивам японского аниме-сериала Gundam и микроровер, разработанный Ispace. .

3. Какие улучшения будут включены во вторую миссию Ispace?

Вторая миссия будет включать в себя такие улучшения, как проверка программного обеспечения, расширенный диапазон моделирования приземления и дополнительные полевые испытания радиолокационных датчиков для повышения точности миссии.

источники:

– [Японский космический стартап Ispace запустит свою вторую миссию на Луну](https://www.reuters.com/business/japans-space-startup-ispace-launch- Second-mission-moon-2021-11-11/ )