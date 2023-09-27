Микропластик, обнаруженный в облаках, влияет на климат

Исследователи из Японии обнаружили присутствие микропластика в облаках, что указывает на то, что эти частицы, вероятно, влияют на климат способами, которые еще не до конца изучены. Исследование, опубликованное в журнале Environmental Chemistry Letters, включало сбор проб воды с вершин гор Фудзи и Ояма и изучение их физических и химических свойств с использованием передовых методов визуализации.

Команда определила девять различных типов полимеров и один тип каучука в микропластике, переносимом по воздуху, с размерами от 7.1 до 94.6 микрометров. Каждый литр облачной воды содержал от 6.7 до 13.9 кусочков микропластика. Важно отметить, что они обнаружили, что эти микропластики гидрофильны, то есть предпочитают воду и могут играть значительную роль в формировании облаков и климатических системах.

Ведущий автор Хироши Окоти из Университета Васэда предупредил, что если проблема загрязнения воздуха пластиком не будет решена, это может привести к необратимому и серьезному ущербу окружающей среде в будущем. Окочи добавил, что когда микропластик достигает верхних слоев атмосферы и подвергается воздействию солнечного света, он разлагается и способствует выбросам парниковых газов.

Микропластик, который определяется как пластиковые частицы размером менее 5 миллиметров, поступает из различных источников, таких как промышленные сточные воды, текстиль, синтетические автомобильные шины и средства личной гигиены. Их находили в самых глубоких частях океана, во льдах Арктики и даже в снегах гор. Однако механизмы их транспортировки, особенно по воздуху, остаются неясными.

Это исследование предоставляет первые доказательства присутствия микропластика в облачной воде и подчеркивает острую необходимость решения проблемы пластикового загрязнения. Воздействие микропластика на здоровье человека, например, проблемы с сердцем и легкими, а также вред окружающей среде, становится все более очевидным. Необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять сложность загрязнения микропластиком и его влияние на климат и экосистемы.

источники:

- Письма по экологической химии

– Университет Васэда.