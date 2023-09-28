Микропластик, обнаруженный в облаках, и его влияние на климат

Исследователи из Японии подтвердили, что в облаках присутствует микропластик, определяемый как пластиковые частицы размером менее 5 миллиметров. Это открытие предполагает, что микропластик может влиять на климат способами, которые еще не до конца изучены. Исследование, опубликованное в журнале Environmental Chemistry Letters, включало сбор образцов воды из тумана, окутывающего вершины Фудзи и Оямы. Затем образцы были проанализированы с использованием передовых методов визуализации для определения их физических и химических свойств.

Исследователи обнаружили, что переносимый по воздуху микропластик содержит девять различных типов полимеров и один тип каучука размером от 7.1 до 94.6 микрометров. Каждый литр облачной воды содержал от 6.7 до 13.9 кусочков пластика. Особое беспокойство вызвало обилие «гидрофильных» или водолюбивых полимеров, что позволяет предположить, что эти частицы играют значительную роль в быстром формировании облаков и, как следствие, климатических систем.

Ведущий автор Хироши Окоти из Университета Васэда предупредил, что если проблема загрязнения воздуха пластиком не будет решена активно, это может иметь необратимые и серьезные экологические последствия в будущем. Микропластик, попадающий в верхние слои атмосферы, разлагается под воздействием ультрафиолетового излучения солнечного света, способствуя выбросам парниковых газов.

Механизмы переноса микропластика остаются неясными, но это исследование дает новое представление об их присутствии в облачной воде. Кроме того, новые данные свидетельствуют о том, что микропластик оказывает ряд воздействий на здоровье человека, включая влияние на здоровье сердца и легких, риск развития рака и широкомасштабный вред окружающей среде.

Это исследование еще раз подчеркивает острую необходимость решения проблемы загрязнения микропластиком и его потенциальных последствий как для окружающей среды, так и для благополучия человека.

источники:

- Письма по экологической химии

- Университет Васэда