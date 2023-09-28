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Японский космический корабль SLIM сделал снимки Земли для проверки камеры приземления на Луну

ByРоберт Эндрю

сентябрь 28, 2023
Японский космический корабль SLIM сделал снимки Земли для проверки камеры приземления на Луну

Японские учёные недавно командовали японским космическим кораблем Smart Lander for Research of the Moon (SLIM) для получения изображений Земли. Основной целью этой операции была проверка функциональности камеры, которая будет использоваться для изображения и обработки кратеров на Луне во время предстоящей высадки на Луну.

Снимки были сделаны на рассвете с расстояния примерно 1,00,000 XNUMX XNUMX километров, обеспечивая прямой вид на Японию. Из-за ограниченной скорости связи с землей изображения были более сильно сжаты, чем данные, обработанные на борту. В результате изображения кажутся монохромными.

Кратеры на лунной поверхности играют важную роль в понимании истории Луны и истории бомбардировок Солнечной системы. Они также служат ориентирами для самолокализации, позволяя марсоходам автоматически обнаруживать кратеры поблизости и сопоставлять их с известными картами. Японский спускаемый аппарат SLIM будет использовать аналогичный подход, чтобы продемонстрировать точную посадку на Луну.

Теперь бортовой вездеход будет включен, и его функции проверены. В это время команда марсохода будет использовать для связи любительские радиочастоты. SLIM был запущен 7 сентября с космодрома Танегасима и, как ожидается, приземлится возле кратера Сиоли на обратной стороне Луны. В целях экономии топлива космический корабль выберет более длинный маршрут, что приведет к попытке приземления к февралю 2024 года.

Эта миссия, разработка которой обошлась в 100 миллионов долларов, знаменует собой важный шаг в продвижении нашего понимания лунной поверхности и ее истории. Снимая изображения Земли и проверяя функциональность камеры, японские ученые гарантируют, что предстоящая высадка на Луну будет успешной.

источники:
– Jaxa (Японское агентство аэрокосмических исследований)
– Под редакцией: Сибу Кумар Трипати.
– Опубликовано: 28 сентября 2023 г.

By Роберт Эндрю

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