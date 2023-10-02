Японский лунный посадочный модуль начинает путешествие на Луну

Японский космический корабль, известный как «умный посадочный модуль для исследования Луны» (SLIM), успешно запустил двигатель, чтобы покинуть орбиту Земли и начать свою миссию на Луну. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило, что SLIM запустил свой главный двигатель на 39 секунд во время полета над южной частью Атлантического океана. Если все пойдет по плану, 4 октября космический корабль впервые встретится с Луной.

SLIM был запущен на орбиту Земли 6 сентября вместе с рентгеновским телескопом XRISM. Команда SLIM потратила несколько недель на то, чтобы убедиться, что все системы космического корабля работают правильно, прежде чем начать работу двигателя. XRISM останется на орбите Земли, а SLIM отправится в долгое и экономичное путешествие на Луну.

Хотя до попытки приземления SLIM осталось еще несколько месяцев, его предстоящее прибытие к Луне 4 октября станет важной вехой в миссии. Представители JAXA подсчитали, что SLIM, скорее всего, достигнет лунной орбиты через три-четыре месяца после запуска, а попытка приземления произойдет через месяц или два после этого.

В случае успеха приземление SLIM будет важным, поскольку он стремится приземлиться в пределах 328 футов от намеченной целевой точки внутри Шиоли, небольшого кратера на ближней стороне Луны. Такая возможность точной посадки открывает возможности для будущих миссий по исследованию интересных с научной точки зрения областей на Луне и других небесных телах.

На сегодняшний день только Советский Союз, США, Китай и Индия осуществили мягкую посадку на Луну. Миссия SLIM представляет собой еще один шаг вперед в освоении Луны и служит свидетельством растущего присутствия Японии в освоении космоса.

источники:

– Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA)

– X (ранее Twitter)