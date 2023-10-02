JAXA и ISRO сотрудничают в миссии лунного вездехода к Южному полюсу

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сотрудничает с Индийской организацией космических исследований (ISRO) в миссии к южному полюсу Луны. Миссия, запуск которой запланирован на 2025 год, будет включать JAXA, предоставившую ракету-носитель и луноход, а ISRO построит спускаемый аппарат миссии. Цель миссии — изучить количество и качество лунной воды, которая может стать ценным ресурсом для будущей деятельности человека на Луне.

Лунный вездеход, который в настоящее время находится на стадии базового проектирования, будет автономным и оснащен научной полезной нагрузкой. Он будет искать воду и сможет бурить лунную поверхность, чтобы взять образцы для анализа. Это непростая задача, поскольку транспортировка и маневрирование марсохода на Луне с соблюдением ограничений по весу требует тщательного планирования и проектирования.

Помимо вкладов JAXA и ISRO, также будет отправлена ​​научная информация от других агентств. Европейское космическое агентство (ЕКА) предоставит экзосферный масс-спектрометр для оценки давления газа и химических следов на поверхности, а НАСА предоставит нейтронный спектрометр для поиска водорода под поверхностью.

Открытие воды на южном полюсе Луны может иметь серьезные последствия для будущих исследований Луны и человеческой деятельности. Вода потенциально может быть использована в качестве источника энергии, что делает поиск воды на Луне приоритетом для многих стран.

В ближайшие годы планируются и другие лунные миссии. Индия недавно запустила успешную миссию по высадке на Луну «Чандраян-3», а российская миссия по высадке на Луну-25 потерпела неудачу. Китай намерен получить первые в истории образцы с обратной стороны Луны и вернуть их на Землю в 2024 году. Кроме того, программа NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS) и японский коммерческий космический корабль отправят на Луну еще больше миссий в следующем году.

В целом, сотрудничество JAXA и ISRO в миссии лунохода является значительным шагом вперед в исследовании Луны. Сосредоточение миссии на обнаружении и анализе воды может дать ценную информацию для будущих миссий и проложить путь к устойчивой человеческой деятельности на Луне.

источники:

– ДЖАКСА: https://www.jaxa.jp/press/2023/09/20230930-1_j.html.

– ISRO: https://www.isro.gov.in/update/02-oct-2023/launch-of-chandrayaan-3-lunar-landing-mission.

– ЕКА: https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/TTP2/Exophysical_Mass_Spectrometer_modelling

– НАСА: https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-s-neutron-spectrometer-on-lunar-mission-could-improve-space-radiation-protection/