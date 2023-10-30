Новое исследование показывает потенциал размножения в невесомости

В ходе новаторского эксперимента группа японских ученых успешно вырастила эмбрионы мышей в условиях невесомости на борту Международной космической станции (МКС). Это достижение открывает интригующие возможности для будущего воспроизводства человека в космосе.

Исследователи, в состав которых входят ученые из Университета Яманаси, Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и национального исследовательского института Рикен, разработали устройство, которое позволило астронавтам МКС манипулировать эмбрионами мышей на ранней стадии. В августе 2021 года на станцию ​​отправили 720 замороженных эмбрионов, где их культивировали в течение четырех дней. Половина эмбрионов подверглась воздействию гравитации земного типа (1G), а другая половина испытала невесомость.

Примечательно, что исследование показало, что эмбрионы, культивируемые как в условиях невесомости, так и в условиях гравитации, подобной земной, развивались нормально, демонстрируя лишь незначительные различия в темпах развития. Примерно 23.6% эмбрионов, подвергшихся воздействию микрогравитации, и 31.1% эмбрионов, находящихся в 1G, развились в бластоцисты — клетки, способные стать плодом и его плацентой. Примечательно, что ДНК бластоцист не претерпела существенных изменений.

Это новаторское исследование имеет важное значение для будущего космической колонизации и воспроизводства людей в космическом пространстве. Следующий этап исследования будет включать трансплантацию бластоцист в условиях невесомости мышам, чтобы подтвердить их способность производить здоровое потомство.

Результаты этого исследования, опубликованные в журнале iScience, дают ценную информацию о возможности размножения в условиях невесомости. Хотя в этой области еще многое предстоит изучить и изучить, успешный рост эмбрионов мышей в космосе приближает нас на один шаг к пониманию проблем и возможностей воспроизводства человека за пределами Земли.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Чего добились японские ученые?

Ответ: Японские ученые выращивали эмбрионы мышей в условиях невесомости на борту Международной космической станции (МКС).

Вопрос: Были ли какие-либо различия в развитии эмбрионов в условиях невесомости по сравнению с гравитацией земного типа?

Ответ: Эмбрионы развивались нормально в обоих условиях гравитации, с лишь незначительными различиями в темпах их развития.

Вопрос: Что такое бластоцисты?

Ответ: Бластоцисты — это клетки, которые могут развиться в плод и его плаценту.

Вопрос: Каковы последствия этого исследования?

Ответ: Это исследование имеет важные последствия для воспроизводства человека в космосе и возможностей космической колонизации.

Вопрос: Каков следующий шаг исследования?

Ответ: Следующим шагом будет трансплантация бластоцист в условиях невесомости мышам, чтобы определить, смогут ли они произвести на свет здоровое потомство.

Вопрос: Где было опубликовано исследование?

Ответ: Исследование было опубликовано в журнале iScience.