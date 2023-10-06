Японский стартап EX-Fusion протестирует технологию отслеживания космического мусора

Японский стартап EX-Fusion собирается заключить соглашение с австралийским космическим подрядчиком Electro Optic Systems (EOS) о проведении полевых испытаний своей технологии, целью которой является отслеживание небольших фрагментов космического мусора на орбите Земли. Компания из Осаки, специализирующаяся на лазерах, подпишет меморандум о взаимопонимании с EOS во время поездки в Австралию министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нисимуры.

Сотрудничество EX-Fusion и EOS стало ответом на растущую обеспокоенность по поводу космического мусора. С увеличением количества спутников и космических аппаратов, запускаемых в космос, происходит соответствующий рост количества оставшегося мусора. Этот космический мусор представляет собой серьезную угрозу для существующих спутников и будущих операций в космосе.

Ожидается, что технология EX-Fusion будет использовать лазеры для точного отслеживания и мониторинга этих небольших фрагментов космического мусора. Точно определяя и отслеживая их перемещение, он может предоставлять ценные данные космическим агентствам и операторам спутников, позволяя им избегать потенциальных столкновений и лучше управлять космической средой.

Меморандум о взаимопонимании является важным шагом на пути развития и внедрения этой технологии. Он подчеркивает важность международного сотрудничества в решении проблем, связанных с космическим мусором. Полевые испытания дадут возможность оценить эффективность и осуществимость технологии слежения EX-Fusion в реальных условиях.

Партнерство между EX-Fusion и EOS также иллюстрирует роль стартапов в продвижении инноваций в космической отрасли. Используя свой опыт и технологии, такие стартапы, как EX-Fusion, могут внести свой вклад в разработку передовых решений, решающих некоторые из наиболее насущных проблем освоения космоса.

Подписав меморандум о взаимопонимании, Япония делает значительный шаг на пути к тому, чтобы стать ключевым игроком в области отслеживания и управления космическим мусором. Это сотрудничество создает прецедент для будущего партнерства и международного сотрудничества в снижении рисков, связанных с космическим мусором.

Источники: Никкей.