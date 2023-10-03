Ученые предлагают объяснение загадочным ранним галактикам

Астрофизики предложили потенциальное решение загадки, возникшей в результате открытия космическим телескопом Джеймса Уэбба ярких ранних галактик, образовавшихся вскоре после Большого взрыва. Эти галактики, формирование которых наблюдалось через 500 миллионов лет после Большого взрыва, не поддаются традиционному пониманию из-за их яркости. Современные теории предполагают, что для формирования галактик такой величины и яркости потребуется гораздо больше времени. Однако исследователи, использующие суперкомпьютерное моделирование, теперь предполагают, что галактики могут быть не такими массивными, как первоначально предполагалось, но довольно необычно яркими. Исследователи опубликовали свои выводы в Astrophysical Journal Letters.

Согласно результатам моделирования, эти ранние галактики могли сформировать свою яркость посредством процесса, называемого «взрывное звездообразование». В отличие от постоянной скорости звездообразования, наблюдаемой в сегодняшней Вселенной, бурное звездообразование предполагает быстрые всплески рождения звезд после длительных периодов бездействия. В ранней Вселенной звезды притягивали к себе газ, а затем выталкивали его после своей смерти. Этот процесс позволил звездам образовываться внезапными яркими вспышками. По мере того как Вселенная старела и галактики росли, гравитационное притяжение становилось сильнее, предотвращая выброс газа сверхновыми и заставляя звезды формироваться более медленными темпами.

На основе моделирования исследователи пришли к выводу, что яркость галактики более тесно связана с количеством звезд, образовавшихся за последние несколько миллионов лет, а не с общей массой галактики. Это говорит о том, что ранние галактики, наблюдаемые космическим телескопом Джеймса Уэбба, могут быть ярче, потому что они находятся в центре этих внезапных вспышек звездообразования.

Хотя это предложенное объяснение может помочь сохранить нынешнее понимание Вселенной, для подтверждения выводов необходимы дальнейшие наблюдения и анализ этих ранних галактик. Ученым необходимо будет собрать более точные данные о галактиках на космическом рассвете, прежде чем прийти к окончательному выводу.

источники:

- Письма астрофизического журнала

– Северо-Западный университет