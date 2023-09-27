TRAPPIST-1b: исследование близлежащей экзопланеты

В мире открытия экзопланет за последние два десятилетия произошел значительный рост наших знаний. Благодаря таким миссиям, как космический телескоп «Кеплер», число известных экзопланет выросло с десятков до тысяч. TRAPPIST-1, солнечная система, расположенная всего в 40 световых годах от нас, является домом для семи экзопланет. Среди них особый интерес для астрономов представляет TRAPPIST-1b, поскольку он служит отправной точкой для дальнейшего исследования миров, потенциально похожих на Землю.

Ученые впервые представили систему TRAPPIST-1 в 2017 году с множеством экзопланет, похожих по размеру на Землю и предположительно имеющих каменистую поверхность. Эти планеты расположены недалеко от своей родительской звезды, красного карлика, меньшего и холодного, чем наше Солнце. Исследования показывают, что некоторые из этих экзопланет могут даже находиться в обитаемой зоне звезды, где условия могут способствовать существованию жидкой воды.

Обнаружение экзопланет в системе TRAPPIST-1 было осуществлено с помощью транзитного метода, также известного как транзитная фотометрия. Этот метод предполагает наблюдение за планетами, когда они проходят перед своей звездой, вызывая временное уменьшение ее светимости. Это явление позволяет ученым собирать ценные данные об экзопланетах, включая подробную информацию об их атмосферах.

Недавно космический телескоп Джеймса Уэбба исследовал, обладает ли TRAPPIST-1b атмосферой. Изучая изменения звездного света, когда он проходит через атмосферу экзопланеты, ученые могут определить наличие, состав и характеристики окружающих ее газов. Однако в случае с TRAPPIST-1b во время транзитных событий не было обнаружено никаких признаков атмосферы.

TRAPPIST-1b, самая внутренняя планета в системе, совершает оборот вокруг своей звезды каждые 1.5 земных дня. Хотя она находится ближе к своей звезде, температура ее поверхности остается высокой и составляет более 200 градусов по Цельсию. Это, в сочетании с более низкой звездной активностью, заставило астрономов предвидеть отсутствие земной атмосферы. Хотя некоторое количество рассеянного газа все еще может присутствовать, он вряд ли будет напоминать нашу собственную атмосферу и, скорее всего, будет состоять из углекислого газа или метана.

Несмотря на неблагоприятные атмосферные условия на TRAPPIST-1b, ее близость к звезде делает ее идеальным кандидатом для анализа. Ученые начали изучать эту экзопланету, чтобы лучше понять изменения температуры звезды и возможные солнечные вспышки. Однако впереди более сложные исследования по определению состава атмосферы других планет системы TRAPPIST-1, таких как TRAPPIST-1d, e и f. Эти планеты, расположенные в обитаемой зоне, обладают большим потенциалом для создания условий, подобных земным.

В заключение, TRAPPIST-1b предоставил астрономам ценную информацию о тонкостях исследования экзопланет. Продолжая исследовать и изучать эти далекие миры, мы приближаемся к пониманию возможности поиска обитаемых планет за пределами нашей Солнечной системы.

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