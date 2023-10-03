Новые данные о яркости молодых галактик, полученные с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

Астрофизики из Северо-Западного университета сделали интересное открытие о яркости самых молодых галактик Вселенной, наблюдаемое космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST). Вопреки предыдущим предположениям, эти галактики не так велики, как можно было бы предположить по их яркости. Это открытие бросает вызов нашему пониманию ранней Вселенной, проливая свет на период вскоре после Большого взрыва.

Первоначально исследователи были ошарашены чрезмерной яркостью этих молодых галактик. Казалось, что эти галактики за короткий промежуток времени превратились из малышей во взрослых, что поднимает вопросы о наших знаниях о космосе. Профессор Клод-Андре Фаушер-Жигер, старший научный сотрудник Северо-Западного университета, выразил удивление, заявив: «Открытие этих галактик стало большим сюрпризом, поскольку они оказались значительно ярче, чем ожидалось».

Команда провела новое моделирование, чтобы исследовать эту космическую загадку. Хотя яркость галактики обычно отражает ее массу, исследователи обнаружили, что галактики меньшего размера также могут демонстрировать высокую яркость из-за спорадических всплесков звездообразования. Доктор Гочао Сунь, ведущий исследователь, объяснил, что «если звездообразование происходит вспышками, оно будет излучать вспышки света. Именно поэтому мы видим несколько очень ярких галактик».

Называемый «космическим рассветом», период, охватывающий примерно от 100 миллионов до 1 миллиарда лет после Большого взрыва, стал свидетелем рождения первых звезд и галактик во Вселенной. Однако наше понимание этой эпохи было ограничено до запуска космического телескопа Джеймса Уэбба. Доктор Сан заметил: «JWST принес нам много знаний о космическом рассвете».

Используя сложное компьютерное моделирование, исследователи воссоздали условия после Большого взрыва. Эти симуляции выявили явление, называемое «взрывное звездообразование», характеризующееся чередованием циклов интенсивного рождения звезд, за которыми следуют длительные периоды покоя. Профессор Фаушер-Жигер подчеркнул, что взрывное звездообразование особенно распространено в галактиках с малой массой, где звезды формируются, взрываются как сверхновые и дают начало новым образованиям.

Важно отметить, что эти моделирования соответствовали наблюдениям JWST относительно яркости галактик во время космического рассвета. Это исследование не только представляет первые доказательства, полученные посредством детального компьютерного моделирования, что взрывное звездообразование может объяснить светимость галактик на этой ранней стадии, но также подтверждает нашу стандартную модель Вселенной.

Это исследование под названием «Взрывное звездообразование естественным образом объясняет обилие ярких галактик на космическом рассвете» получило поддержку НАСА и Национального научного фонда и было опубликовано в Astrophysical Journal Letters.

источники:

– Северо-Западный университет

- НАСА

- Национальный научный фонд