Телескоп Джеймса Уэбба открыл новые подробности о туманности Ориона

Космический телескоп Джеймса Уэбба сделал потрясающие новые изображения туманности Ориона, проливая свет на ее состав и содержащиеся в ней небесные объекты. Астрономы уже давно очарованы туманностью Ориона из-за ее богатого разнообразия небесных тел, включая диски, образующие планеты, и коричневых карликов.

Астрономы Сэмюэл Г. Пирсон и Марк Дж. МакКогрин сосредоточили свои исследования на скоплении Трапеция, области внутри туманности Ориона, наполненной тысячами молодых звезд. В ходе своих исследований они сделали интригующее открытие — планетоподобные объекты с массой от 0.6 до 13 раз больше массы Юпитера. Эти объекты, называемые двойными объектами массы Юпитера или JuMBO, бросают вызов существующим астрономическим теориям.

Астрономы идентифицировали 40 пар JuMBO и две тройные системы, вращающиеся вокруг друг друга на расстоянии примерно в 200 раз больше, чем между Землей и Солнцем. Объекты молодые, им всего около 1 миллиона лет, и их температура варьируется от 1,000 до 2,300 градусов по Фаренгейту. Это наблюдение предполагает, что JuMBO являются относительно новыми в астрономическом плане.

Присутствие JuMBO в туманности Ориона озадачило ученых. Эти объекты, плавающие в одиночестве в космосе, противоречат нынешним моделям формирования звезд и планет. Пирсон отмечает: «Есть что-то фундаментально неправильное либо в нашем понимании формирования планет, либо в звездообразовании, либо в том и другом». Это открытие подчеркивает необходимость дальнейших наблюдений и моделирования для объяснения существования этих объектов.

Космический телескоп Джеймса Уэбба с его беспрецедентной чувствительностью к инфракрасному излучению предоставил бесценные данные астрономам, изучающим туманность Ориона. Наблюдения телескопа открыли новые возможности для исследований и могут дать ценную информацию о составе атмосферы JuMBO. Запланированные наблюдения туманности в 2024 году обещают дальнейшие открытия и более глубокое понимание этих загадочных объектов.

В целом, последние изображения, полученные космическим телескопом Джеймса Уэбба, расширили наши знания о туманности Ориона и подняли интригующие вопросы о формировании небесных тел. Дальнейшие исследования и анализ будут необходимы, чтобы разгадать тайны, которые представляют JuMBO в этом увлекательном регионе космоса.

источники:

- Космический телескоп Джеймса Уэбба

– Европейское космическое агентство (ЕКА)

- CNN