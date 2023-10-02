Астрономы обнаружили плавающие в космосе «планеты» размером с Юпитер

Астрономы, использующие космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), сделали интригующее открытие: «планеты» размером с Юпитер, которые свободно плавают в космосе, не связанные ни с одной звездой. Эти объекты, известные как двойные объекты массы Юпитера или «JuMBO», были обнаружены в ходе подробного исследования знаменитой туманности Ориона. Что особенно интересно, так это то, что эти JuMBO, похоже, движутся парами, и астрономы в настоящее время пытаются объяснить, как это могло произойти.

Одна из возможностей заключается в том, что эти объекты сформировались в областях туманности, где не было достаточно материала для создания полностью сформировавшихся звезд. Другая возможность состоит в том, что изначально они были созданы вокруг звезд, а затем выброшены в межзвездное пространство в результате различных взаимодействий. Последняя гипотеза в настоящее время поддерживается учеными, хотя она все еще оставляет без ответа некоторые вопросы.

Туманность Ориона, также известная как M42, является ближайшей к Земле крупной областью звездообразования. Она видна невооруженным глазом как слабое пятно в созвездии Ориона. Недавнее исследование, проведенное JWST, предоставило массу новой информации о туманности, дополнив то, что уже наблюдалось с помощью старых телескопов, таких как космический телескоп Хаббл.

В результате обзора было получено детальное мозаичное изображение туманности Ориона, состоящее из 700 изображений, полученных JWST за неделю наблюдений. На этом изображении можно увидеть тысячи молодых звезд, многие из которых окружены плотными дисками газа и пыли, из которых могут образовываться планеты.

Среди всей этой информации открытие JuMBO сразу же привлекло внимание астрономов. Это бросает вызов современным моделям формирования планетных систем и повышает вероятность того, что бинарные пары планет существуют во всех регионах звездообразования. Полное изображение M42 будет опубликовано на портале EsaSky, что позволит любому изучить данные, а первоначальные документы, описывающие исследование и открытие JuMBO, будут опубликованы на сервере предварительной печати arXiv.

Источники: Новости BBC.

Определения: Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) – космический телескоп, запуск которого запланирован на 2021 год и который станет преемником космического телескопа Хаббл.

Туманность Ориона (M42) – ближайшая к Земле большая область звездообразования, видимая невооруженным глазом как пятно в созвездии Ориона.