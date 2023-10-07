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Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил удивительные открытия о ранних галактиках

ByРоберт Эндрю

Октябрь 7, 2023
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил удивительные открытия о ранних галактиках

Космический телескоп Джеймса Уэбба сделал новаторские открытия о ранней Вселенной, в том числе о существовании зрелых галактик во время космического рассвета. Эти открытия бросили вызов предыдущим теориям космологии и заставили ученых искать объяснения. Однако новое исследование с использованием сложного компьютерного моделирования, возможно, прояснит эту загадку.

Исследование предполагает, что звездообразование в ранних галактиках происходило вспышками, а не постоянными темпами. Хотя эти галактики, возможно, были относительно небольшими, они, кажется, ярко светятся из-за интенсивных вспышек звездообразования. Это может создать обманчивое впечатление огромной массы и привести к неправильному представлению о том, что эти галактики больше, чем они есть на самом деле.

«Астрономы могут надежно измерить яркость этих ранних галактик, потому что фотоны (частицы света) можно непосредственно обнаружить и подсчитать, тогда как гораздо труднее сказать, действительно ли эти галактики большие или массивные. Они кажутся большими, потому что наблюдаются яркие», — объясняет Гочао Сунь, ведущий автор исследования.

Результаты космического телескопа Джеймса Уэбба предоставили уникальную возможность взглянуть на космический рассвет и пролили свет на раннюю историю нашей Вселенной. Эти открытия могут революционизировать наше понимание происхождения и развития галактик.

источники:
– Рейтер: Уилл Данэм
– Северо-Западный университет
- Письма астрофизического журнала

By Роберт Эндрю

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