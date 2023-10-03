Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил пары планет размером с Юпитер, дрейфующих в космосе

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал еще одно замечательное открытие в глубинах космоса. Астрономы направили телескоп на туманность Ориона и обнаружили, по-видимому, пары массивных планет, которые бросают вызов законам физики. Было обнаружено около 80 планет размером с Юпитер, свободно плавающих в космосе без какой-либо гравитационной привязанности к звезде. Эти небесные тела, получившие название «JuMBO» (двойные объекты массы Юпитера), кажутся движущимися вместе.

Ученые предполагают, что эти планеты изначально сформировались вблизи звезд, но позже ушли в открытый космос. Физика газа указывает на то, что объекты с массой Юпитера не должны образовываться независимо, и хотя отдельные планеты могут быть изгнаны из звездных систем, остается вопрос, как пары планет могут быть выброшены одновременно. Марк МакКогрин, старший научный советник Европейского космического агентства, признает, что ответ ускользает от исследователей и требует теоретического вклада для разгадки тайны.

Туманность Ориона, также известная как M42, является близлежащим звездным питомником и обильным источником астрономической активности. Эта яркая туманность, расположенная на конце «меча» Ориона, простирается на несколько световых лет и обязана своим блеском Трапеции, группе из четырех центральных звезд. В туманности находится множество звезд разных размеров: от тех, которые в 40 раз массивнее Солнца, до звезд, размер которых меньше 0.1 его размера.

Открытие этих необычных систем газовых гигантов в туманности Ориона вызвало большой интерес среди ученых. Доктор Хайди Хаммель, многопрофильный ученый, работающий над JWST, выразила потенциальное значение этого открытия. Современные модели формирования планетных систем не предсказывают выброс двойных пар планет. Однако доктор Хаммель предполагает, что во всех регионах звездообразования могут находиться двойные Юпитеры, двойные Нептуны и даже двойные Земли, а предыдущие телескопы, возможно, не были достаточно мощными, чтобы их обнаружить.

Чтобы изучить это последнее открытие и погрузиться в чудеса всей туманности Ориона, Европейское космическое агентство предлагает интерактивный инструмент под названием ESASky.

источники:

- Новости BBC

– Европейское космическое агентство (ЕКА)