Раскрытие секретов K2-18 b: мир возможностей

Ученые, использующие космический телескоп Джеймса Уэбба, сделали революционное открытие о K2-18 b, далекой планете, расположенной далеко от Земли. Они обнаружили присутствие молекул на основе углерода, включая метан и углекислый газ, в атмосфере планеты. K2-18 b, масса которого примерно в 8.6 раза превышает массу Земли, долгое время оставалась загадкой. Предыдущие исследования предполагали потенциальное существование водных океанов на его поверхности, а также богатую водородом атмосферу. Недавние результаты космического телескопа Уэбба предоставляют дразнящие признаки возможности существования жизни.

K2-18 b вращается вокруг холодной карликовой звезды, известной как K2-18, расположенной в «зоне Златовласки», где планета получает ровно столько звездного света, сколько необходимо для поддержания жидкой воды на ее поверхности без испарения. Этот интригующий мир расположен примерно в 120 световых годах от нас в созвездии Льва и попадает в категорию «Гайсейской планеты». Эти гипотетические планеты характеризуются своей горячей, залитой водой природой и атмосферой с преобладанием водорода, что вызывает любопытство ученых относительно их потенциала поддержания жизни.

Ведущий автор исследования Никку Мадхусудхан подчеркнул важность изучения разнообразных обитаемых сред в поисках жизни за пределами Земли. В то время как основное внимание традиционно уделялось меньшим скалистым планетам, более крупные хайцевские миры, такие как K2-18 b, предлагают больше возможностей для атмосферных наблюдений.

Исследователи сделали интригующие выводы из своих выводов. Обилие метана и углекислого газа, а также отсутствие аммиака позволяют предположить существование скрытого водного океана под богатой водородом атмосферой планеты. Исследование также предполагает возможность присутствия молекулы под названием диметилсульфид (ДМС), которая на Земле производится исключительно живыми организмами, такими как фитопланктон в наших океанах.

Подтверждение присутствия DMS в атмосфере К2-18 b является целью предстоящих наблюдений с помощью телескопа Уэбба. Однако важно отметить, что хотя K2-18 b находится в пределах обитаемой зоны и имеет атмосферу, богатую молекулами на основе углерода, само по себе это не гарантирует наличие жизни. Благодаря своему большему радиусу и вероятности наличия значительного слоя льда высокого давления K2-18 b напоминает нам о сложной и загадочной природе космоса, пока мы продолжаем исследовать далекие миры.

источники:

- Космический телескоп Джеймса Уэбба

– Исследование, проведенное ведущим автором Никку Мадхусудханом.