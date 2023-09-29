Исследование напряженности Хаббла: новые наблюдения усугубляют загадку

Астрономические наблюдения показали, что Вселенная расширяется, при этом далекие небесные тела удаляются друг от друга со скоростью, пропорциональной их расстоянию. Это расширение, описываемое постоянной Хаббла, соответствует нашему пониманию эволюции Вселенной, основанному на теории относительности Эйнштейна.

Однако различные измерения постоянной Хаббла показали небольшое, но заметное расхождение. Это несоответствие, известное как напряжение Хаббла, подняло вопросы о нашем понимании самых глубоких аспектов Вселенной. Является ли это напряжение результатом ошибок наблюдения или указывает на пробелы в наших знаниях?

Чтобы ответить на этот вопрос, группа исследователей из США и Швейцарии использовала наблюдения, сделанные недавно запущенным телескопом Джеймса Уэбба. Они сосредоточились на изучении группы звезд, называемых переменными цефеид, которые уже более столетия используются для измерения точных расстояний из-за их уникальных свойств.

Команда под руководством нобелевского лауреата Адама Рисса использовала телескоп Джеймса Уэбба для изучения более 300 звезд цефеид. Их целью было уточнить наше понимание этих звезд и использовать их для расчета скорости расширения Вселенной. К сожалению, новые наблюдения не устранили расхождения; вместо этого они усилили тайну.

Измерения, полученные с помощью телескопа Джеймса Уэбба, совпадают с предыдущими наблюдениями, сделанными телескопом Хаббл. Это говорит о том, что напряжение вряд ли является результатом ошибок измерения. Это указывает на необходимость существенного пересмотра нашего понимания Вселенной и ее управляющих законов.

Расхождения в постоянной Хаббла потенциально могут указывать на наличие экзотической темной энергии или темной материи, на необходимость пересмотра нашего понимания гравитации или на существование уникальной частицы или поля. Альтернативно, их можно объяснить множественными ошибками измерений, хотя астрономы исключили единственную ошибку посредством независимой проверки.

Будущие исследования направлены на дальнейшее повышение точности измерений за счет анализа большего количества цефеид и изучения других небесных объектов, таких как красные гиганты. Есть надежда, что этот углубленный анализ прольет свет на основную причину напряженности вокруг Хаббла.

В заключение отметим, что напряжение Хаббла остается увлекательной загадкой, а новые наблюдения лишь еще больше углубляют эту загадку. Это подчеркивает необходимость более точных измерений и тщательной переоценки нашего нынешнего понимания Вселенной.

Ссылка: Адам Г. Рисс и др., «Больше не скучно: точность постоянной Хаббла проверена с помощью наблюдений цефеид с высоким разрешением с помощью JWST»