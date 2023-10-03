Потрясающие изображения туманности Ориона, полученные космическим телескопом Джеймса Уэбба

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) недавно сделал две захватывающие широкоугольные мозаики великолепной туманности Ориона. Туманность Ориона, расположенная всего в 1,344 световых годах от Солнечной системы, представляет собой обширную область звездообразования и считается одной из ближайших к Земле звездных питомников.

Эти потрясающие мозаики, состоящие из более чем 3,000 отдельных изображений, были добавлены в приложение ESASky Европейского космического агентства, предоставляя публике интерактивную карту всего неба для просмотра этих замечательных изображений, снятых JWST и космическим телескопом Хаббл.

Известно, что внутри туманности Ориона существует около 2,800 молодых звезд, а также бесчисленное множество звездных зародышей, окутанных плотной завесой газа и пыли. Камера ближнего инфракрасного диапазона JWST (NIRCam) способна заглянуть сквозь этот газ и пыль, обнаруживая сложные детали, такие как протозвездные диски, истечения возникающих звезд и даже свободно плавающие планеты.

Вторая мозаика, снятая длинноволновым каналом NIRCam, отображает газ, пыль и молекулы внутри туманности с невероятной чувствительностью в инфракрасном диапазоне. Хотя пространственное разрешение этого изображения ниже, оно дает беспрецедентное представление о формировании и составе туманности Ориона.

Скопление Трапеция, группа массивных молодых звезд, освещающих туманность, отвечает за ее видимость невооруженным глазом как размытый объект под тремя звездами, образующими Пояс созвездия Ориона. Эти массивные звезды имеют относительно короткую жизнь, продолжающуюся всего несколько миллионов лет, прежде чем они закончатся взрывами сверхновых.

Скопление Трапеция также содержит до тысячи более тусклых звезд, некоторые из которых обладают испаряющимися околозвездными дисками – дисками из газа и пыли, которые приводят к образованию планет. Недавние наблюдения JWST выявили около 40 пар свободно плавающих планет-газовых гигантов, известных как двойные объекты массы Юпитера (JuMBO), в туманности Ориона. Происхождение этих JuMBO остается интригующим научным вопросом. Астрономы задаются вопросом, образовались ли они непосредственно из газа туманности или были захвачены из других планетных систем.

Мозаики, снятые JWST, охватывают разные длины волн. Коротковолновая мозаика, полученная коротковолновым каналом камеры NIRCam, раскрывает мелкие детали активности звездообразования в туманности. С другой стороны, более длинноволновая мозаика, снятая длинноволновым каналом камеры NIRCam, демонстрирует сложную сеть нитей пыли и органических соединений, называемых полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ). Эти ПАУ играют решающую роль в формировании звезд, и понимание их распространенности и характеристик может дать ценную информацию о переработке межзвездной пыли.

Туманность Ориона — очаровательный небесный объект, доступный для наблюдения практически каждому, от обычного наблюдателя за звездами до современных космических телескопов. С приближением зимнего сезона воспользуйтесь возможностью взглянуть на чудеса туманности Ориона, величайшей туманности на небе.

Определения:

– Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST): крупная космическая обсерватория, запуск которой запланирован на 2021 год, что позволит добиться значительных успехов в изучении Вселенной на различных длинах волн.

– Туманность Ориона: обширная область звездообразования, расположенная в созвездии Ориона, видимая невооруженным глазом как размытый объект.

– NIRCam: камера ближнего инфракрасного диапазона, инструмент JWST, отвечающий за захват изображений в ближнем инфракрасном диапазоне.

– Скопление Трапеция: группа массивных молодых звезд, расположенных в туманности Ориона.

– Двойные объекты массы Юпитера (JuMBO): свободно плавающие планеты-газовые гиганты, обнаруженные в туманности Ориона.

– Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ): молекулы на основе углерода, которые составляют значительную часть межзвездной пыли.

источники:

– НАСА, ЕКА, ККА / Руководители науки и обработки изображений: М. МакКогрин, С. Пирсон.