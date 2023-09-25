Понимание влияния звезды на наблюдения экзопланет: данные TRAPPIST-1 b

Недавнее исследование, проведенное астрономами с использованием данных космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), пролило свет на влияние звезды на наблюдения экзопланет. В центре внимания исследования была TRAPPIST-1 b, ближайшая к своей звезде планета в Солнечной системе TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 — звезда, расположенная на расстоянии 40 световых лет от Земли и окруженная семью экзопланетами размером с Землю.

Наблюдения показали, что TRAPPIST-1 b может не иметь атмосферы или его атмосфера может содержать тяжелые молекулы, такие как углекислый газ, что затрудняет его обнаружение. Однако исследование также подчеркнуло значительное влияние самой звезды на наблюдения. Команда подчеркнула, что понимание воздействия звезды имеет решающее значение для будущих наблюдений планет в обитаемой зоне, таких как TRAPPIST-1 d, e и f.

Звездная активность и загрязнение были определены как ключевые факторы, определяющие природу экзопланеты. Звездное загрязнение относится к влиянию собственных особенностей звезды, таких как пятна и факелы, на измерения атмосферы экзопланеты. Исследователи нашли убедительные доказательства звездного загрязнения в TRAPPIST-1 b и других планетах системы. Активность звезды может создавать вводящие в заблуждение сигналы, что потенциально может привести к неправильной интерпретации атмосферы экзопланеты.

Исследование подчеркивает важность учета звездного загрязнения при планировании будущих наблюдений всех экзопланетных систем, особенно тех, которые сосредоточены вокруг красных карликов, таких как TRAPPIST-1. Эти звезды могут демонстрировать высокий уровень активности, включая пятна и частые вспышки. Исследователи также отметили сложность моделирования непредсказуемых событий, таких как звездные вспышки, которые могут повлиять на измерения света, блокируемого планетой.

Хотя TRAPPIST-1 b, возможно, и не имеет значительной атмосферы, он остается интригующим кандидатом для дальнейшего изучения. Система TRAPPIST-1 в целом дает надежду на обнаружение потенциально обитаемой среды за пределами нашей Солнечной системы. Дальнейшие исследования и наблюдения продолжат разгадывать тайны этой увлекательной экзопланетной системы.

источники:

- Письма Астрофизического журнала

– Институт Тротье по исследованию экзопланет при Монреальском университете