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Все, что вам нужно знать о космическом телескопе Джеймса Уэбба

ByГабриэль Бота

Октябрь 7, 2023
Все, что вам нужно знать о космическом телескопе Джеймса Уэбба

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) произвел революцию в астрономии, предоставив ценную информацию о Вселенной. Будучи самым современным и мощным космическим телескопом, JWST использует инструменты высокого разрешения и высокой чувствительности для наблюдения небесных объектов с использованием инфракрасной астрономии.

История инфракрасной астрономии восходит к 1830-м годам, когда немецко-британский астроном Уильям Гершель открыл инфракрасный свет. Конструкция JWST была разработана в 1996 году как преемник космического телескопа Хаббл (HST) для преодоления его оптических недостатков.

НАСА, Европейское космическое агентство (ESA) и Канадское космическое агентство (CSA) сотрудничали в разработке и запуске JWST. Телескоп был разработан в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА, а компания Northrop Grumman выступила в качестве основного подрядчика. Телескоп управляет Научным институтом космического телескопа.

Использование космического телескопа, такого как JWST, необходимо, поскольку наземным телескопам приходится бороться с атмосферными помехами, которые могут размывать и искажать изображения. Разместив JWST в космосе, он сможет избежать этих ограничений и обеспечить более четкие и подробные наблюдения.

Миссия JWST — исследовать различные аспекты космической истории, начиная от формирования Вселенной в Темные века и заканчивая сборкой галактик, рождением звезд и планетных систем, а также изучением планетарных атмосфер для понимания происхождения жизнь.

JWST был запущен 25 декабря 2021 года и 2 января 2 года достиг точки Лагранжа 24 (L2022), гравитационно-стабильной позиции в космосе. Его нынешнее расположение в космосе позволяет ему наблюдать объекты по всей Солнечной системе и за ее пределами.

Космический телескоп Джеймса Уэбба — важная веха в нашем стремлении разгадать тайны Вселенной и понять наше происхождение. Он обещает обеспечить революционные открытия и расширить наши знания о небесных явлениях.

источники:
– НАСА: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/main/index.html.

By Габриэль Бота

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