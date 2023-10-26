Новое понимание происхождения гамма-всплесков, раскрытое исследованием НАСА

В недавнем исследовании, проведенном НАСА, группа ученых сделала революционное открытие относительно происхождения гамма-всплесков (GRB). Наблюдая исключительно яркий гамма-всплеск, известный как GRB 230307A, с помощью различных космических и наземных телескопов, в том числе космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА, космического гамма-телескопа Ферми и обсерватории Нила Герелса Свифта, исследователи получили новое представление об этом замечательном явлении. .

Исследование углубилось в последствия слияния нейтронных звезд, которое послужило источником взрыва, вызвавшего гамма-всплеск. Благодаря наблюдениям, проведенным космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА, ученые смогли обнаружить присутствие химического элемента теллура в остатках взрыва. Это открытие дает важную информацию о составе килоновой звезды, образовавшейся во время слияния нейтронных звезд.

Ведущий автор исследования Эндрю Леван подчеркнул важность вклада космического телескопа Джеймса Уэбба в улучшение нашего понимания образования элементов во Вселенной. Определив местоположение нейтронных звезд, участвовавших в слиянии, исследование показало, что они находились в спиральной галактике примерно в 120,000 XNUMX световых годах от места слияния.

Хотя события килоновой звезды, возникающие в результате слияния нейтронных звезд, редки и их сложно наблюдать, результаты этого исследования проливают свет на природу и характеристики этих событий. Более того, исследование предлагает убедительные доказательства в поддержку давней гипотезы о том, что тяжелые элементы, помимо железа, создаются в результате слияний нейтронных звезд.

Эта совместная работа с участием нескольких телескопов как в космосе, так и на земле позволила ученым собрать огромное количество информации о GRB 230307A. Результаты исследования подчеркивают преобразующую роль телескопов, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба, и будущих инструментов, таких как римский космический телескоп Нэнси Грейс, в улучшении нашего понимания Вселенной, в частности, позволяя изучать редкие события, такие как килоновые звезды и элементы, которые они образуют. производить.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Что такое гамма-всплеск?



Ответ: Гамма-всплеск — это чрезвычайно мощный взрыв, вызывающий интенсивный выброс гамма-излучения.

Вопрос: Что такое килонова?



Ответ: Килоновая звезда — это взрывное последствие слияния нейтронных звезд, характеризующееся образованием тяжелых элементов.

Вопрос: Какой вклад в исследование внес космический телескоп имени Джеймса Уэбба НАСА?



Ответ: Космический телескоп НАСА Джеймса Уэбба сыграл решающую роль в обнаружении присутствия теллура, элемента, в остатках взрыва слияния нейтронных звезд, что дало представление о составе килоновой звезды.

Вопрос: Какие доказательства предоставило исследование в пользу создания тяжелых элементов, помимо железа?



Ответ: Исследование предоставило убедительные доказательства того, что слияния нейтронных звезд являются потенциальными источниками создания тяжелых элементов, помимо железа.

Вопрос: Как далеко находилась спиральная галактика, в которой находились нейтронные звезды, участвовавшие в слиянии?



Ответ: Нейтронные звезды находились примерно в 120,000 XNUMX световых годах от места слияния в спиральной галактике.

источники:

НАСА – www.nasa.gov.