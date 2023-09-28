Астрономы открыли новую галактику JWST-ER1 с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

Астрономы, использующие мощный космический телескоп Джеймса Уэбба, сделали захватывающее открытие – новую галактику под названием JWST-ER1. Это открытие является частью исследования JWST COSMOS-Web и подробно описано в недавней статье, опубликованной 14 сентября.

JWST-ER1 — гигантская эллиптическая галактика, известная своей круглой формой и способностью менять форму с течением времени. Они перестают производить новые звезды на раннем этапе своей жизни, и их изучение может дать важную информацию об эволюции галактик.

Команда Йельского университета под руководством Питера ван Доккума обнаружила JWST-ER1 с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) на космическом телескопе Джеймса Уэбба. Это открытие является частью более крупного проекта, направленного на изучение миллиона галактик.

Что делает JWST-ER1 особенно уникальным, так это наличие кольца Эйнштейна. Это явление возникает, когда свет изгибается в форме кольца из-за гравитационного линзирования. Центр кольца Эйнштейна JWST-ER1 занимает около 1.54 угловых секунды.

JWST-ER1 имеет красное смещение 1.94 и, по оценкам, имеет массу в 650 миллиардов раз больше солнечной. Считается, что он существует примерно 1.9 миллиарда лет и формирует новые звезды умеренными темпами.

Одним из интригующих аспектов JWST-ER1 является его компактность. Несмотря на свои размеры и спокойствие, она напоминает другие тихие галактики с таким же красным смещением.

Считается, что кольцо Эйнштейна в JWST-ER1, известное как JWST-ER1r, создано далекой галактикой с фотометрическим красным смещением 2.98. Она почти идеально круглая, без признаков нового звездообразования или неровностей.

В настоящее время исследовательская группа планирует будущие наблюдения JWST-ER1, чтобы изучить ее взаимодействие с близлежащими галактиками и ее роль в развитии галактического скопления.

источники:

– Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил новую галактику JWST-ER1 с ее поразительной круглой формой и загадочным кольцом Эйнштейна. Фото: Центр космических полетов имени Маршалла НАСА / Flickr / CC BY-NC 2.0

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