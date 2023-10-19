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Космический телескоп НАСА Джеймса Уэбба обнаружил новый реактивный поток на экваторе Юпитера

ByМамфо Брешиа

Октябрь 19, 2023
Космический телескоп НАСА Джеймса Уэбба обнаружил новый реактивный поток на экваторе Юпитера

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) не только предоставил потрясающие изображения нашей Вселенной, но и дал нам новое представление о нашей Солнечной системе. Помимо захватывающих снимков наших соседей по планете, JWST недавно обнаружил высокоскоростное реактивное течение на Юпитере, планете, которую, как мы думали, мы хорошо знали.

На изображениях, полученных JWST в прошлом году, видно реактивное течение на Юпитере шириной более 3,000 миль и движущееся со скоростью примерно 320 миль в час. Это новое открытие удивило исследователей, подчеркнув тот факт, что еще многое предстоит узнать об облаках и ветрах Юпитера.

Присутствие этого реактивного течения, которое находится над экватором Юпитера, может предоставить ценную информацию о турбулентной атмосфере планеты. Анализируя изображения и отслеживая особенности быстрого вращения планеты, ученые надеются получить более четкое представление о сложных погодных условиях этого газового гиганта.

Наблюдения JWST за атмосферой Юпитера будут сравниваться с данными космического телескопа Хаббла, чтобы получить более полное представление о погодных системах планеты. Это сравнение поможет ученым определить, как скорость ветра меняется с высотой, и создать сдвиги ветра, которые представляют собой градиенты скорости ветра на коротких расстояниях.

Изучая реактивное течение и другие штормы в регионе, исследователи полагают, что смогут создать основу для будущих наблюдений и потенциально предсказать, как реактивное течение будет меняться в ближайшие годы.

Это открытие подчеркивает способность JWST не только исследовать отдаленные части нашей Вселенной, но и открывать новые чудеса в нашем собственном космическом окружении.

источники:

- Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба обнаружил первое свидетельство наличия углерода на ледяной луне Юпитера Европы, сделанное НАСА/Лабораторией реактивного движения и Калифорнийским технологическим институтом – опубликовано на Space.com 1 октября 22 г.

- Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба обнаружил высокоскоростное реактивное течение в экваториальной зоне Юпитера, данные ESA/STScI - опубликовано на SciTechDaily 21 октября 2022 г.

By Мамфо Брешиа

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