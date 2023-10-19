Космический телескоп НАСА Джеймса Уэбба обнаружил новый реактивный поток на экваторе Юпитера

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) не только предоставил потрясающие изображения нашей Вселенной, но и дал нам новое представление о нашей Солнечной системе. Помимо захватывающих снимков наших соседей по планете, JWST недавно обнаружил высокоскоростное реактивное течение на Юпитере, планете, которую, как мы думали, мы хорошо знали.

На изображениях, полученных JWST в прошлом году, видно реактивное течение на Юпитере шириной более 3,000 миль и движущееся со скоростью примерно 320 миль в час. Это новое открытие удивило исследователей, подчеркнув тот факт, что еще многое предстоит узнать об облаках и ветрах Юпитера.

Присутствие этого реактивного течения, которое находится над экватором Юпитера, может предоставить ценную информацию о турбулентной атмосфере планеты. Анализируя изображения и отслеживая особенности быстрого вращения планеты, ученые надеются получить более четкое представление о сложных погодных условиях этого газового гиганта.

Наблюдения JWST за атмосферой Юпитера будут сравниваться с данными космического телескопа Хаббла, чтобы получить более полное представление о погодных системах планеты. Это сравнение поможет ученым определить, как скорость ветра меняется с высотой, и создать сдвиги ветра, которые представляют собой градиенты скорости ветра на коротких расстояниях.

Изучая реактивное течение и другие штормы в регионе, исследователи полагают, что смогут создать основу для будущих наблюдений и потенциально предсказать, как реактивное течение будет меняться в ближайшие годы.

Это открытие подчеркивает способность JWST не только исследовать отдаленные части нашей Вселенной, но и открывать новые чудеса в нашем собственном космическом окружении.

источники:

- Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба обнаружил первое свидетельство наличия углерода на ледяной луне Юпитера Европы, сделанное НАСА/Лабораторией реактивного движения и Калифорнийским технологическим институтом – опубликовано на Space.com 1 октября 22 г.

- Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба обнаружил высокоскоростное реактивное течение в экваториальной зоне Юпитера, данные ESA/STScI - опубликовано на SciTechDaily 21 октября 2022 г.