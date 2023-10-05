JuMBO: в космосе обнаружены странные парные объекты

Космический телескоп Джеймса Уэбба сделал интригующее открытие в туманности Ориона — 42 пары двойных объектов массы Юпитера, известных как JuMBO. Эти объекты слишком малы, чтобы быть звездами, однако они существуют парами и вряд ли могут быть планетами-изгоями. Ученые озадачены тем, как они образовались и почему продолжают вращаться вокруг друг друга. Исследователи предполагают, что за их создание может быть ответственен новый, неизвестный механизм образования, хотя необходимы дальнейшие исследования.

JuMBO были обнаружены дрейфующими в туманности Ориона, области звездообразования, расположенной примерно в 1,344 световых годах от Земли. Предыдущие наблюдения с наземных телескопов намекали на присутствие загадочных объектов в газовом облаке, что привело к последующим наблюдениям с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, которые подтвердили их существование.

Анализ этих своеобразных объектов показал, что это газовые гиганты возрастом около миллиона лет и температурой около 1,300 градусов по Фаренгейту (700 градусов по Цельсию). Состоящие в основном из угарного газа, метана и пара, JuMBO очаровывают астрономов своей парной природой. Обычно звездам требуются миллионы лет, чтобы эволюционировать из коллапсирующих облаков пыли и газа, в конечном итоге образуя массивные плазменные шары. Во время этого процесса образуются диски остатков материалов, которые иногда могут преждевременно расколоться и дать начало второй звезде, создав двойную систему.

Существование этих парных объектов, каждый из которых имеет массу, близкую к массе Юпитера, представляет собой проблему для ученых. Согласно нынешнему пониманию, ожидается, что объекты ниже трех масс Юпитера будут рождены привязанными к звезде, что затрудняет объяснение того, как эти объекты вступили в двойные отношения. JuMBO могут быть выброшенными планетами, но остается неясным, как им удалось сохранить свою двойную орбиту после изгнания из своей первоначальной солнечной системы. Альтернативная возможность состоит в том, что они представляют собой новую категорию неудавшихся звезд, но загадка их небольшого размера все еще сохраняется.

Подводя итог, можно сказать, что открытие JuMBO в туманности Ориона оставило астрономов в недоумении. В поисках объяснения ученые рассматривают возможность нового механизма образования или комбинации существующих теорий. Необходимы дальнейшие исследования и экспертная оценка, чтобы пролить свет на эти загадочные парные объекты, дрейфующие в космосе.

источники:

– Наблюдения телескопа Джеймса Уэбба за «невозможными» галактиками на заре времен могут наконец найти объяснение

– [Исходная статья]