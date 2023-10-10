Взгляд на космического соседа: NGC 346

Потрясающее изображение NGC 346, области звездообразования в Малом Магеллановом Облаке (SMC), было получено космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА (JWST). Эту звездную космическую соседку, расположенную на расстоянии 210,000 XNUMX световых лет от нас, теперь можно рассмотреть в беспрецедентных деталях на экранах наших компьютеров благодаря возможностям современного подключения к Интернету.

На изображении видны синие пучки света, представляющие выбросы таких молекул, как силикаты и полициклические ароматические углеводороды, а также красные фрагменты, выделяющие пыль, нагретую самыми яркими и массивными звездами в центре региона. Астрономы идентифицировали на изображении 1,001 светлую точку, большинство из которых — молодые звезды, окутанные пылью.

NGC 346 — относительно молодой карман Вселенной по сравнению с нашей родной галактикой Млечным Путем. Меньшее количество тяжелых элементов делает его интригующим объектом изучения. Расположенная в южном созвездии Тукана, ее можно наблюдать невооруженным глазом.

Вопреки ожиданиям, изображение JWST показывает значительное количество пыли в районе NGC 346. Космическая пыль образуется из тяжелых элементов, которые обычно производятся внутри звезд в течение длительных периодов времени, а затем перераспределяются посредством космических процессов, таких как ядерный синтез и взрывы сверхновых.

Изучая NGC 346, астрономы надеются лучше понять количество звезд и протозвезд, присутствующих в этом регионе. Эти наблюдения могли бы пролить свет на эпоху космического полудня миллиарды лет назад, когда рождаемость звезд достигла пика во Вселенной, а содержание тяжелых элементов было ниже, что аналогично характеристикам NGC 346.

Изображение было получено с помощью инструмента среднего инфракрасного диапазона (MIRI) на борту JWST, что позволило астрономам глубже проникнуть в тайны этого космического соседа.

Источники: НАСА.