Открытие Юпитера: телескоп Джеймса Уэбба показывает завораживающие изображения газового гиганта

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба продолжает удивлять ученых своими открытиями, на этот раз предоставляя захватывающие изображения атмосферы Юпитера. Используя свое необыкновенное видение, телескоп Уэбба открыл ранее невиданные особенности, которые удивили научное сообщество.

Одним из революционных открытий, сделанных телескопом Джеймса Уэбба, является получение изображений, изображающих высокоскоростное реактивное течение шириной более 4800 километров на экваторе Юпитера. Эти изображения предлагают ученым новое понимание климата и динамики газового гиганта. Рикардо Уэсо из Университета Страны Басков в Бильбао, Испания, выразил свое удивление, заявив: «То, что мы всегда видели как размытую дымку в атмосфере Юпитера, теперь выглядит как четкие особенности, которые мы можем отслеживать вместе с быстрым вращением планеты».

Используя инструменты NIRCam, телескоп Уэбб делал снимки Юпитера каждые 10 часов в течение всего юпитерианского дня в июле 2022 года. Эти изображения, полученные с помощью четырех различных фильтров, способных обнаруживать небольшие изменения в характеристиках на разных высотах, позволили исследователям изучить атмосферу Юпитера на разных высотах. более подробная информация. Кроме того, телескоп проник в более высокогорные слои атмосферы, расположенные на высоте 25-50 километров над верхушками облаков планеты. Скорость наблюдаемого реактивного течения составила примерно 515 километров в час, что выше, чем у урагана 5-й категории на Земле.

Космический телескоп Джеймса Уэбба, самый большой и мощный космический телескоп из когда-либо построенных, является частью Великих обсерваторий НАСА. Его основная цель — улавливать и фокусировать свет, позволяя ученым заглянуть в прошлое дальше, чем когда-либо прежде. Телескоп Уэбб, расположенный в точке Лагранжа L2, на расстоянии 1.5 миллиона километров от Земли, предоставляет уникальную точку обзора для изучения небесных объектов и явлений.

Эти захватывающие изображения Юпитера, полученные телескопом Джеймса Уэбба, в сочетании со способностью телескопа видеть в инфракрасном свете и его сотрудничеством с космическим телескопом Хаббл, позволили ученым впервые обнаружить и отследить реактивное течение Юпитера. Эти открытия предлагают более глубокое понимание динамики атмосферы газового гиганта и способствуют расширению наших знаний о Вселенной.

источники:

– НАСА: Космический телескоп Джеймса Уэбба: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html