Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил космических нарушителей правил в ранних галактиках

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) позволил по-новому взглянуть на эволюцию галактик в ранней Вселенной. Астрономы использовали JWST для наблюдения за галактиками и их поведением на протяжении 12 миллиардов лет. Они обнаружили, что скорость рождения звезд, галактические массы и химический состав галактик на протяжении всей космической истории регулировались единым набором правил. Однако самые ранние галактики, похоже, нарушали эти правила.

По словам Клаудии Лагос, доцента Университета Западной Австралии, самым удивительным открытием было то, что древние галактики производили меньше тяжелых элементов, чем предполагалось. Раньше этого не наблюдалось, потому что предыдущие инструменты не были достаточно мощными, чтобы обнаружить химический состав галактик в такие отдаленные моменты времени.

Когда Вселенная впервые образовалась, она была заполнена водородом и гелием. Существовало лишь небольшое количество более тяжелых элементов, известных как металлы. Первое поколение звезд выковало эти металлы в своих ядрах и распространило их посредством взрывов сверхновых. Этот процесс обогащения продолжался на протяжении всей космической истории, что привело к повышению металличности в более поздних галактиках.

Однако команда обнаружила, что металличность ранних галактик была намного ниже, чем ожидалось, даже с учетом ожидаемых более низких уровней из-за их раннего формирования. Команда предполагает, что это несоответствие может быть связано с тесной связью между ранними галактиками и межгалактической средой, которая постоянно снабжала эти галактики новым газом, разбавляя их тяжелые элементы.

Эти результаты бросают вызов современным моделям галактической эволюции и механизмам развития первых галактик. Это исследование было опубликовано в журнале Nature.

источники:

– Университет Западной Австралии (заявление)

– Природа (журнал)