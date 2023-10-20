Открытие высокоскоростного реактивного потока в атмосфере Юпитера: наблюдения с космического телескопа Джеймса Уэбба

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), которым управляет НАСА, сделал революционное открытие в атмосфере Юпитера. Используя камеру ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), JWST сделал снимки, которые выявили ранее неизвестное явление: высокоскоростной реактивный поток, простирающийся более чем на 3,000 миль в ширину над слоями первичных облаков вблизи экватора Юпитера. Это открытие дает ценную информацию о динамике турбулентной атмосферы Юпитера и демонстрирует замечательные возможности телескопа Уэбба в изучении таких особенностей атмосферы.

Наблюдения Юпитера JWST проводились в рамках программы Early Release Science с упором на получение изображений с интервалом в 10 часов, что эквивалентно одному юпитерианскому дню. Используя различные фильтры, телескоп смог идентифицировать изменения в небольших атмосферных особенностях на разных высотах внутри атмосферы Юпитера.

В отличие от предыдущих миссий, которые в основном исследовали нижние и глубокие слои атмосферы Юпитера, JWST выделяется тем, что глубже погружается в ближний инфракрасный спектр. Это позволяет ему изучать более высокогорные слои атмосферы Юпитера, примерно в 15-30 милях над облачным покровом планеты. На этих изображениях в ближнем инфракрасном диапазоне дымка верхнего уровня, которая обычно выглядит как нечеткое размытие, теперь раскрывает более мелкие детали, особенно в районе экватора.

Недавно обнаруженный реактивный поток на Юпитере движется с поразительной скоростью примерно 320 миль в час, что вдвое превышает скорость устойчивого ветра урагана 5-й категории на Земле. Этот высокоскоростной реактивный поток, расположенный примерно в 25 милях над слоями облаков Юпитера, в нижних слоях стратосферы, представляет собой увлекательный объект для изучения.

Чтобы лучше понять изменение скорости ветра с высотой и наличие сдвигов ветра, исследовательская группа сравнила режимы ветра, наблюдаемые JWST на больших высотах, с теми, которые были обнаружены космическим телескопом Хаббл в более глубоких слоях атмосферы Юпитера. Это сравнение позволило им следить за развитием штормов и получить представление о трехмерной структуре грозовых облаков.

Объединив исключительное разрешение и широкий диапазон длин волн JWST с важнейшими наблюдениями космического телескопа Хаббл, исследовательская группа смогла идентифицировать и отслеживать небольшие особенности облаков, которые служили индикаторами высокоскоростного реактивного течения. Эти наблюдения также предоставили ценный контекст для понимания экваториальной атмосферы Юпитера и конвективных штормов, возникающих независимо от реактивного течения.

Для дальнейшего изучения характеристик реактивного течения исследовательская группа планирует провести дополнительные наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Это продолжающееся исследование направлено на то, чтобы выяснить, претерпевают ли какие-либо изменения скорость и высота реактивной струи с течением времени.

Источник: Космический телескоп Джеймса Уэбба наблюдает высокоскоростное реактивное течение на Юпитере. (НАСА)