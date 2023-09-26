Новое исследование показывает, что галактики в ранней Вселенной напоминают наш Млечный Путь

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) позволил по-новому взглянуть на внешний вид галактик в ранней Вселенной. Ранее считалось, что недавно образовавшиеся галактики, которые начали сливаться после Большого взрыва 13.7 миллиардов лет назад, не имели заметных структур, таких как спиральные рукава, перемычки или кольца. Однако, согласно новому исследованию, эти тонкие особенности могли на самом деле присутствовать уже через 3.7 миллиарда лет после Большого взрыва, что бросает вызов предыдущим предположениям о формировании и эволюции галактик.

В исследовании, проведенном астрономами из Манчестерского университета в Великобритании, были проанализированы данные JWST, обладающего беспрецедентным инфракрасным глазом, позволяющим более внимательно изучать раннюю Вселенную. Эти данные показали, что ранние галактики имели четко выраженные структуры, подобные нашему Млечному Пути, вопреки предыдущим представлениям.

Открытие было основано на анализе 3,956 галактик, что делает его крупнейшей выборкой, изученной на данный момент с использованием данных JWST. Команда классифицировала галактики по форме и далее разделила их на гладкие и структурированные. В структурированных галактиках наблюдались вспышки звездообразования и признаки слияния с другими галактиками.

Результаты исследования бросают вызов предыдущим представлениям об эволюции галактик, которые в основном основывались на данных, собранных космическим телескопом Хаббл (HST). В то время как предыдущие данные HST предполагали, что ранние галактики имели неправильную форму из-за слияний, более высокое разрешение, обеспечиваемое JWST, позволило глубже понять четко определенные структуры этих галактик.

Результаты показывают, что относительно четко определенные галактические структуры сформировались быстрее, чем считалось ранее, в соответствии с последовательностью Хаббла, которая классифицирует галактики на основе их визуальных свойств. Это предполагает необходимость новых идей для объяснения того, как развивались галактики за последние 10 миллиардов лет.

Исследование, опубликованное в «Астрофизическом журнале», дополняет растущий объем знаний о ранней Вселенной и бросает вызов существующим теориям формирования и эволюции галактик.

источники:

– Космический телескоп Джеймса Уэбба видит ранние галактики, игнорирующие «космические правила» звездообразования (дата публикации: 22 сентября, источник: Space.com)

– Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal 22 сентября.