Недавно открытый элемент обнаружен после космического столкновения

Недавнее исследование с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА (JWST) выявило присутствие теллура, очень редкого элемента на Земле, после столкновения двух плотных звездных тел, расположенных на расстоянии примерно 1 миллиарда световых лет. Это революционное открытие дает ценную информацию о процессе создания элементов во Вселенной.

Исследование, проведенное Эндрю Леваном из Университета Радбауд в Нидерландах, демонстрирует значение JWST в заполнении пробелов в нашем понимании происхождения химических элементов. Леван утверждает, что исследование этих недостающих частей стало возможным благодаря расширенным возможностям телескопа Уэбба.

Ученые полагают, что нейтронные звезды, наблюдаемые JWST, когда-то были обычными массивными звездами, существовавшими в галактике до слияния. Когда одна из этих звезд достигла конца своей жизни и взорвалась как сверхновая, она была выброшена из своей галактики и улетела на расстояние 120,000 XNUMX световых лет. Вторая звезда последовала этому примеру, однако два тела остались гравитационно связанными даже после того, как были изгнаны из своей родной галактики.

Объединение двух нейтронных звезд в единое целое произошло сотни миллионов лет спустя, причем это знаменательное событие произошло 7 марта этого года. Космическое слияние, известное как килоновая, вызвало гамма-всплеск (GRB), который наблюдался в течение рекордных 200 секунд. Обнаружение теллура в обломках, окружающих слияние, стало возможным благодаря наблюдениям JWST, а также усилиям космической обсерватории Ферми и обсерватории Нила Герельса Свифта.

Это новое астрономическое открытие укрепляет наше понимание формирования тяжелых элементов и открывает захватывающие возможности для будущих открытий. Как заявил Бен Гомпертц, профессор Университета Бирмингема в Великобритании, космический телескоп Джеймса Уэбба уже превзошел ожидания и имеет потенциал для обнаружения еще более тяжелых элементов, что произведет революцию в наших знаниях о Вселенной.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое космический телескоп Джеймса Уэбба?

Ответ: Космический телескоп Джеймса Уэбба — мощная космическая обсерватория, которой управляет НАСА.

Вопрос: Почему теллур считается редким на Земле?

Ответ: Теллур редок на Земле, поскольку в основном он встречается в сочетании с золотом, медью и другими минералами.

Вопрос: Что такое килонова?

Ответ: Килоновая — это астрономическое событие, которое происходит при столкновении двух нейтронных звезд, что приводит к высвобождению огромного количества энергии и образованию тяжелых элементов.

Источник: [НАСА](https://www.nasa.gov/)