Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил нанокристаллы кварца на далекой экзопланете

Космический телескоп Джеймса Уэбба, важнейший инструмент НАСА для исследования космоса, сделал замечательное открытие в высотных облаках экзопланеты WASP-17 b, которая расположена примерно в 1300 световых годах от Земли. Впервые частицы кремнезема (SiO2), а именно нанокристаллы кварца, были обнаружены в атмосфере экзопланеты. Это революционное наблюдение проливает свет на состав и характеристики далеких небесных тел.

WASP-17 b — это горячая экзопланета, похожая на Юпитер, с массой примерно в семь раз большей, чем у Юпитера. Его атмосфера, как и у Юпитера, в основном состоит из водорода и гелия. Инструмент среднего инфракрасного диапазона (MIRI) телескопа Джеймса Уэбба сыграл решающую роль в получении изображений экзопланеты и содействии этому новаторскому исследованию. Анализ MIRI выявил присутствие углекислого газа, водяного пара и, что примечательно, характерный признак поглощения чистых кристаллов кварца.

Кристалл кварца, состоящий из кремнезема, является обычным компонентом всех каменистых небесных тел Солнечной системы. Однако это первый раз, когда нанокристаллы кварца наблюдаются в атмосфере экзопланеты. Кристаллы имеют заостренную шестиугольную призматическую структуру, размер каждого кристалла составляет 10 нанометров.

Первоначально исследователи ожидали найти силикаты магния, но это открытие показывает ранние стадии формирования силикатных зерен на WASP-17 b. Ожидается, что эти силикатные зерна будут развиваться дальше и потенциально образуют более крупные силикатные зерна, обнаруженные на более холодных экзопланетах и ​​коричневых карликах.

Это замечательное наблюдение телескопа Джеймса Уэбба открывает новые возможности для изучения состава и формирования планет и небесных объектов в нашей Вселенной. Ученые ожидают, что дальнейший анализ далеких экзопланет предоставит ценную информацию об эволюции планетных систем и углубит наше понимание истории Вселенной.

Источники: НАСА, Astrophysical Journal Letters, Space.com.