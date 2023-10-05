Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил следы углерода на спутнике Юпитера Европе

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), самый совершенный космический телескоп, сделал важное открытие, касающееся спутника Юпитера Европы. Европа уже давно является предметом интереса из-за ее потенциала поддержания внеземной жизни, особенно из-за ее подземного океана.

В недавнем исследовании JWST обнаружила интригующие признаки присутствия углерода на Европе. Углерод считается основой жизни в нашем понимании. Это открытие дополняет растущее количество доказательств того, что Европа может быть обитаемой, что делает ее главной целью будущих миссий по поиску признаков жизни за пределами Земли.

Считается, что подземный океан Европы состоит из соленой воды, которая потенциально может содержать жизнь. Присутствие углерода еще больше увеличивает вероятность поддержки биологических процессов. Соединения на основе углерода имеют решающее значение для образования сложных органических молекул, которые являются фундаментальными строительными блоками для жизни, какой мы ее знаем.

Наблюдения JWST дают ценную информацию о составе и потенциальной обитаемости Европы. Изучая химический состав Луны, ученые надеются разгадать ее тайны и определить, действительно ли она может быть домом для жизни.

Это открытие создает основу для будущих миссий на Европу, таких как Europa Clipper НАСА, запуск которого запланирован на 2020-е годы. Космический корабль будет исследовать поверхность и недра Европы, собирая подробные данные о ее составе и потенциале для жизни.

Поиск внеземной жизни продолжает оставаться увлекательной и важной областью исследований. Открытие углерода на Европе открывает новые возможности и усиливает наше любопытство по поводу потенциала жизни за пределами нашей планеты. По мере того как человечество глубже погружается в тайны Вселенной, мы приближаемся к ответу на извечный вопрос: одиноки ли мы?

источники:

– Природные коммуникации; Сэмюэл Хауэлл и Роберт Паппалардо

- НАСА