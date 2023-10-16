Новое исследование показало, что ветры со скоростью тысяча миль в час переносят кристаллы кварца через атмосферу WASP-17b

Новое исследование, проведенное Дэниелом Грантом из Бристольского университета, обнаружило, что атмосфера WASP-17b, далекой газовой планеты-гиганта, содержит крошечные кристаллы кварца. Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) наблюдал за ветрами со скоростью тысячи миль в час, переносящими эти кварцевые частицы через раскаленную атмосферу.

WASP-17b — экзопланета, известная своими экстремальными условиями. Он вращается вокруг своей звезды на расстоянии всего 7.8 миллиона километров (4.9 миллиона миль), а дневная температура составляет около 1,500 градусов по Цельсию (приблизительно 2,700 градусов по Фаренгейту). Атмосфера планеты расширилась из-за близости к звезде, сделав ее почти в два раза больше диаметра Юпитера.

Грант и его команда использовали прибор среднего инфракрасного диапазона JWST для наблюдения за WASP-17b, когда он проходил мимо своей звезды. Прибор обнаружил, что звездный свет блокируется атмосферой планеты, что привело к образованию спектра пропускания. Этот спектр показал присутствие водорода, гелия, углекислого газа, водяного пара и кристаллов кварца.

Кварц — это тип силикатного минерала, который обычно встречается в скалистых телах Солнечной системы. Предыдущие наблюдения обнаружили силикаты в атмосферах горячих экзопланет Юпитера, но это были более сложные кристаллы, богатые магнием. Кристаллы кварца, наблюдаемые в атмосфере WASP-17b, меньше, их размер составляет около 10 нанометров.

Грант объяснил, что высокие температуры и низкое давление в атмосфере WASP-17b позволяют твердым кристаллам образовываться непосредственно из газа, минуя жидкую фазу. Кристаллы кварца переносятся сильными ветрами планеты и образуют высотные дымки на границе дня и ночи. Затем эти туманы выходят на дневную сторону и испаряются в сильную жару.

Открытие кристаллов кварца в атмосфере WASP-17b дает представление о процессах и составе атмосфер экзопланет. Исследование было опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters в октябре.

источники:

– Astrophysical Journal Letters (Октябрь 2021)