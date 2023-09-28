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Космический телескоп Джеймса Уэбба запечатлел смену времен года на Сатурне

ByМамфо Брешиа

сентябрь 28, 2023
Космический телескоп Джеймса Уэбба запечатлел смену времен года на Сатурне

Новое исследование, опубликованное в Журнале геофизических исследований: Планеты, показывает, как космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал беспрецедентные изображения смены времен года на Сатурне. С момента завершения миссии НАСА «Кассини-Гюйгенс» в 2017 году JWST предоставляет ценную информацию о динамике атмосферы Сатурна.

Используя прибор среднего инфракрасного диапазона (MIRI), исследователи смогли получить инфракрасные изображения северного полушария Сатурна в летнее время. Эти изображения позволили им проанализировать структуру облаков Сатурна и измерить распределение температур и химических веществ в атмосфере.

Одним из примечательных результатов, полученных на этих изображениях, является потепление северного полярного стратосферного вихря Сатурна, структуры циркуляции газов. Ранее наблюдавшийся на Сатурне весной этот вихрь, как ожидалось, остынет и рассеется с приближением зимы. Изображения также показали изменение характера воздушных потоков в стратосфере Сатурна, что указывает на нехватку углеводородов в северных широтах.

Данные MIRI также позволили исследователям впервые составить карту распределения нескольких газов. Среди обнаруженных газов были вода в тропосфере и этилен, бензол, метил и углекислый газ в стратосфере. Кроме того, на экваторе Сатурна наблюдался высокий уровень аммиака, что указывает на сходство с атмосферными процессами Юпитера.

Эти результаты дают ценную информацию о конце лета Сатурна в его северном полушарии. Успех MIRI демонстрирует передовые возможности JWST в изучении планетарной динамики. Исследование способствует нашему пониманию планетарных погодных условий и влияния смены времен года на атмосферные условия.

Источник: Журнал геофизических исследований: Планеты.

источники:
– Журнал геофизических исследований: Планеты, https://doi.org/10.1029/2023JE007924.
– Стэнли, С. (2023), Космический телескоп Джеймса Уэбба фиксирует смену времен года на Сатурне, Эос, 104, https://doi.org/10.1029/2023EO230371

By Мамфо Брешиа

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