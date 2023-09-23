Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил источник углерода на спутнике Юпитера Европе

Космический телескоп Джеймса Уэбба следующего поколения (JWST) сделал захватывающее открытие на спутнике Юпитера, Европе. Европа считается одним из немногих небесных тел в нашей Солнечной системе, где могут быть условия, пригодные для жизни, с подземным соленым океаном под ледяной коркой. Однако ранее было неясно, содержит ли этот океан необходимые для жизни химические вещества, в частности углерод.

Используя данные JWST, астрономы теперь определили наличие углекислого газа на ледяной поверхности Европы. Самая высокая концентрация углекислого газа была обнаружена в регионе под названием Тара Реджио, который представляет собой геологически молодую территорию, известную как «территория хаоса». Это предполагает обмен материалами между подземным океаном Европы и ее поверхностью.

Это открытие важно, поскольку оно подразумевает, что углерод возник в подземном океане Европы, а не был доставлен из внешних источников, таких как метеориты. Кроме того, отложение углерода, судя по всему, произошло сравнительно недавно. Углерод является важнейшим элементом для жизни, поэтому присутствие углерода на поверхности Европы имеет важные последствия для потенциальной обитаемости Луны.

Результаты, подробно описанные в двух статьях, опубликованных в журнале Science, стали возможными благодаря интегральному полевому устройству спектрографа ближнего инфракрасного диапазона JWST (NIRSpec). Этот режим прибора обеспечивает спектры высокого разрешения, позволяя астрономам точно определить расположение определенных химических веществ на поверхности Европы.

Исследователи также искали признаки шлейфов водяного пара, вырывающихся с поверхности Европы, которые были предварительно обнаружены в предыдущих наблюдениях с помощью космического телескопа Хаббл. Однако новые данные JWST не обнаружили никаких свидетельств активности шлейфа, что установило верхний предел потенциальной скорости выброса материала.

Эти результаты имеют важное значение для будущих космических миссий на Европу. Миссия НАСА Europa Clipper и предстоящая миссия Европейского космического агентства Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) будут направлены на дальнейшее исследование потенциала жизни на Европе.

Космический телескоп Джеймса Уэбба — это международное сотрудничество под руководством НАСА в партнерстве с Европейским космическим агентством (ЕКА) и Канадским космическим агентством.

источники:

– Публикация в научном журнале

- НАСА

– Европейское космическое агентство (ЕКА)

– Канадское космическое агентство