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Наука

Jaffa Cakes нанимает Бонни Тайлер, чтобы разгадать тайну лунного затмения

ByМамфо Брешиа

26 октября, 2023
Jaffa Cakes нанимает Бонни Тайлер, чтобы разгадать тайну лунного затмения

Валлийская певица Бонни Тайлер, известная своей хитовой песней «Total Eclipse of the Heart», объединилась с компанией McVitie's Jaffa Cakes, чтобы пролить свет на захватывающий феномен лунного затмения. Культовая реклама «полного затмения» 1999 года была возрождена, на этот раз с участием Тайлер, которая проводит новое поколение зрителей через волшебный опыт.

В оригинальной рекламе школьная учительница использует торт Яффо, чтобы объяснить классу различные фазы луны. Теперь, с участием Бонни Тайлер, реклама предлагает новый взгляд на это образовательное путешествие. Рассказывая о своей связи с вопросами, связанными с затмениями, Тайлер надеется углубить понимание ночного неба среди людей по всей Великобритании.

Хотя миссия по информированию общественности о науке, лежащей в основе лунного явления, заслуживает похвалы, возникает вопрос: действительно ли яффские торты классифицируются как печенье или пирожные? Этот продолжающийся спор годами озадачивал потребителей.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое лунное затмение?
Ответ: Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, в результате чего Луна скрывается в тени Земли.

Вопрос: Как реклама использует связь Бонни Тайлер с вопросами, связанными с затмением?
Ответ: В рекламе Тайлер обсуждает науку, лежащую в основе лунных затмений, используя свою известность и связь с «Полным затмением сердца», чтобы увлечь зрителей.

Вопрос: Важна ли классификация тортов Jaffa Cakes на печенье или пирожные?
Ответ: Эта классификация вызвала споры и вызвала любопытство среди потребителей, что привело к постоянным спорам о природе тортов Jaffa Cakes.

В: Где я могу посмотреть новую рекламу?
Ответ: Вы можете посмотреть новую рекламу с участием Бонни Тайлер и кампании лунного затмения Jaffa Cakes на [официальном сайте McVitie] (https://www.mcvities.co.uk/).

By Мамфо Брешиа