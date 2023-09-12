Когда дело доходит до еды, галки отдают приоритет семье, а не друзьям

Ученые обнаружили, что галки (разновидность ворон) готовы менять друзей, чтобы получить пищевое вознаграждение, но остаются с членами своей семьи, даже если это означает голод. Исследование, проведенное в западном Корнуолле в рамках текущего проекта «Корнуоллская галка», проливает свет на то, как некоторые животные управляют своими социальными отношениями.

В ходе эксперимента исследователи предложили диким галкам задание, в котором доступ к вкусным мучным червям зависел от того, какие особи посещали вместе. Птицы быстро научились менять друзей, чтобы получить максимальную выгоду, но они оставались верными своему потомству, братьям и сестрам и партнерам по спариванию независимо от результата. Эта лояльность к членам семьи аналогична идее «кровь гуще воды», наблюдаемой в человеческих отношениях.

Исследователи использовали крошечные метки PIT, похожие на чипы-транспондеры, используемые для домашних животных, для отслеживания и наблюдения за галками. Птиц распределяли на две группы — А и Б, и доступ к мучным червям предоставлялся только в том случае, если особи из одной группы посещали кормушки вместе. Если бы птицы из разных групп прилетали вместе, кормушки оставались бы закрытыми. Одиночным птицам давали зерно, менее желательный источник пищи.

По словам профессора Алекса Торнтона, ведущего исследователя проекта, цель состояла в том, чтобы определить, могут ли птицы корректировать свои социальные ассоциации. Галки проявили стратегическое мышление и быстро научились избавляться от друзей из другой группы, чтобы максимизировать свое вознаграждение. Однако они сделали исключение, когда дело касалось их близких родственников, предпочитая оставаться с членами своей семьи, даже если те не получали никаких наград.

Исследователи полагают, что способность галок отслеживать и запоминать информацию о своих социальных партнерах является показателем их интеллекта. Возможность корректировать свои отношения на основе прошлых взаимодействий может принести пользу с точки зрения выживания и приобретения ресурсов.

В целом, это исследование дает новое представление о социальных отношениях у животных и процессах принятия ими решений. Полученные результаты имеют важное значение для понимания эволюции интеллекта и возникновения обществ.

Источник: «Дикие галки могут выборочно корректировать свои социальные ассоциации, сохраняя при этом ценные долгосрочные отношения», Nature Communications.